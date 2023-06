Prabowo Akui Tak Dekat dengan Ganjar Pranowo, tapi Punya Chemistry, Sempat Berharap Jadi Cawapresnya

TRIBUNNEWS.COM - Begini tanggapan Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon presiden (bacapres), Prabowo Subianto, ketika ditanya mengenai kedekatan dirinya dengan bacapres PDIP, Ganjar Pranowo.

Komentar Prabowo mengenai Ganjar Pranowo tersebut ia sampaikan dalam wawancara eksklusif dengan Najwa Shihab di program YouTube Mata Najwa yang tayang pada Jumat (30/6/2023).

Prabowo mengungkapkan, dirinya belum pernah dekat hingga bekerja sama dengan Ganjar selama ini.

"Saya kan tidak pernah dekat dan tidak pernah bekerja sama dengan beliau (Ganjar Pranowo), saya tidak pernah ya," ungkapnya, dikutip dari YouTube Najwa Shihab, Jumat.

Kendati demikian, Prabowo mengaku ia mempunyai chemistry yang bagus dengan Ganjar Pranowo karena mudah bergaul.

"Tapi, jujur ya, kalau chemistry, saya oke sama beliau (Ganjar Pranowo)."

"Orangnya easy to get along with (mudah bergaul), saya oke, saya bisa bergaul dengan beliau."

"Saya kira dia orang yang baik, hatinya baik, niatnya baik," ucap Prabowo.

Karena itu, Prabowo mengaku dirinya sempat berharap Ganjar Pranowo menjadi cawapresnya pada Pilpres 2024.

Namun, hal tersebut tidak bisa lagi diharapkan karena Ganjar Pranowo sudah diusung oleh PDIP sebagai bacapres.

"Tadinya, saya berharap bersama beliau (Ganjar Pranowo). Tadinya, tapi sekarang enggak bisa kan," kata Prabowo.

"Jadi gini, sebenarnya di Indonesia ini yang penting kita rukun, udah gitu aja," imbuhnya.

Prabowo Subianto Bicara soal Cawapresnya

Prabowo mengatakan kehidupan sebagai prajurit barangkali membuatnya terlihat tegas dan keras, namun ia memastikan hal itu tidak sepenuhnya mewakili karakternya - (Youtube Mata Najwa)

Dalam kesempatan ini, Najwa Shihab menyebutkan nama-nama cawapres yang dimungkinkan potensial mendampingi Prabowo Subianto sudah banyak beredar.