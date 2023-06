Soal Kandidat Cawapres, Prabowo: Siapa Tahu Ujungnya Ganjar Mau Jadi Wakil Saya

TRIBUNNEWS.COM - Bakal calon presiden (Bacapres) dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), Prabowo Subianto, masih membuka pintu bagi Ganjar Pranowo untuk menjadi bakal calon wakil presiden mendampinginya.

Prabowo terang-terangan mengaku sempat menaruh harapan agar Ganjar Pranowo menjadi bakal calon wakil presiden yang mendampinginya di Pilpres 2024.

Pernyataan Prabowo disampaikan saat menjadi bintang tamu program dialog Mata Najwa yang dipandu Najwa Shihab.

"Tadinya aku berharap sebetulnya saya bersama beliau (Ganjar, sebagai pasangan capres-cawapres). Tadinya," kata Prabowo, dikutip dari YouTube Najwa Shihab, Jumat (30/6/2023).

"Tadinya. Tapi sekarang nggak bisa kan?" imbuh Menteri Pertahanan itu.

Najwa Shihab beberapa saat kemudian menyodorkan enam nama kandidat bakal calon wakil presiden yang mencuat untuk mendampingi Prabowo.

Mulai dari Erick Thohir, Mahfud MD, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Khofifah Indar Parawansa, dan Gibran Rakabuming Raka.

Namun, lagi-lagi Prabowo menyebut nama Ganjar.

"Jujur ya, kalau saya lihat, mereka enam-enamnya adalah putra dan putri terbaik bangsa Indonesia," ungkapnya.

"Saya lihat I can work with all of them, saya bisa bekerja dengan semua," imbuh Prabowo.

"Siapa tahu nanti ujungnya Ganjar mau jadi wakil saya, kita pertimbangkan," tambahnya diiringi riuh sorak penonton.

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto saat wawancara dalam program Mata Najwa, Jumat (30/6/2023). (youTube Najwa Shihab)

Ganjar Pranowo Diusung PDIP Jadi Capres

Prabowo mengatakan harapannya berduet dengan Ganjar seolah pupus lantaran Ganjar sudah diusung jadi bacapres PDIP.

Begitu pula dengan Prabowo yang sudah dipastikan bakal maju menjadi bacapres dari partainya.

Prabowo mengaku memiliki chemsitry yang baik dengan Ganjar, meski belum pernah bekerja sama secara langsung.

"Kalau chemistry saya oke sama beliau, orangnya easy to get along with."

"Saya bisa bergaul sama beliau dan saya kira dia orang yang baik, hatinya baik, niatnya baik," kata Prabowo.

