Prabowo Blak-blakan Akui Sempat Berharap Ganjar Jadi Cawapresnya, Singgung soal Chemistry

TRIBUNNEWS.COM - Bakal calon presiden (Bacapres) Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), Prabowo Subianto mengaku sempat berharap Bacapres PDIP Ganjar Pranowo jadi pasangannya di Pilpres 2024.

Harapan tersebut disampaikan Prabowo dalam program Mata Najwa yang ditayangkan di YouTube Najwa Shihab, Jumat (30/6/2023).

Mulanya Prabowo ditanya soal sejumlah tokoh yang bakal berkontestasi di Pilpres 2024, termasuk Ganjar Pranowo.

Ia kemudian memberi penilaian tentang sosok Ganjar Pranowo yang menurutnya memiliki pribadi yang baik.

Prabowo pun blak-blakan bahwa dirinya sempat memiliki niatan untuk berduet dengan Ganjar di Pilpres 2024 mendatang.

Meski demikian, Menteri Pertahanan itu mengaku, duet keduanya sulit direalisasikan.

Baca juga: Soal Koalisi Dukungan Prabowo, Elite Gerindra Sebut Bakal Ada Pertemuan dengan Golkar

"Tadinya aku berharap sebetulnya saya bersama beliau (sebagai pasangan capres-cawapres). Tadinya," kata Prabowo.

"Tadinya. Tapi sekarang nggak bisa kan?," kelakar Prabowo.

Prabowo menilai, harapan keduanya pupus lantaran Gubernur Jawa Tengah itu sudah diusung jadi bacapres oleh PDIP.

Begitu pula dengan Prabowo yang sudah dipastikan bakal maju menjadi bacapres dari partainnya.

Prabowo mengaku memiliki chemsitry yang baik dengan Ganjar, meski belum pernah bekerja sama secara langsung.

"Kalau chemistry saya oke sama beliau, orangnya easy to get along with."

"Saya bisa bergaul sama beliau dan saya kira dia orang yang baik, hatinya baik, niatnya baik," kata Prabowo.

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto saat wawancara dalam program Mata Najwa, Jumat (30/6/2023). (youTube Najwa Shihab)

Najwa selaku pembawa acara dalam program tersebut tak berhenti menyecar Prabowo dengan pertanyaan soal serba-serbi Pilpres.