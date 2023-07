Deklarasi Dukung Prabowo Capres, Relawan Bepro Bakal Hadirkan Kampanye Baru yang Menyejukkan

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Relawan muda Prabowo yang menamakan diri Bersama Prabowo (Bepro) mendeklarasikan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto sebagai calon presiden presiden (capres) di Pilpres 2024.

Fauzi Baadila selaku Koordinator tim relawan pendukung Prabowo mengatakan hadirnya Bepro untuk memperkuat dukungan terhadap Prabowo di Pilpres 2024.

"Terima kasih kepada Bepro yang sudah berkomitmen mendukung Prabowo. Kami sudah bertukar ide dan banyak hal yang sudah kita diskusikan. Kami memerlukan dukungan dari kawan-kawan muda yang sefrekuensi untuk memperkuat dukungan terhadap Pak Prabowo," kata Fauzi saat menghadiri pelantikan struktur Bepro di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (15/7/2023).

Fauzi berharap sinergitas dan semangat para kaum muda bisa dijaga hingga 2024, asal dengan suasana yang damai dan menyejukkan.

"Kita harus damai enggak boleh fitnah dan black campaign, emosian, enggak boleh sesuatu yang over. Kita harus mendukung Pak Prabowo secara fun, kreatif. Kita hindari gaya-gaya lama, black campaign, kita yang muda-muda harus menggeser itu semua," kata Fauzi.

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Bepro Puti Annisa mengaku bangga dengan terbentuknya Bepro.

Puti berharap kepercayaan yang diberikannya kepadanya sebagai ketua umum bisa berdampak positif bagi pergerakan Bepro dan untuk Prabowo.

"Saya ingin kita semua bareng-bareng mengurus ini semua. Untuk pemilu tahun depan, saya ingin berjalan dengan damai, apalagi kalau kita bicara gen z ini yang dilihat bagaimana valuenya," kata Puti.

"Jangan sampai kita pakai cara 'Ayo pilih Prabowo'. Jangan cuma melakukan janji janji semata. Kita perlu sesuatu yang menggerakkan hati mereka supaya kita bantu mereka," kata Puti.

Di akhir acara, para relawan muda Bepro membacakan sumpah yang dibacakan langsung oleh Sekjen Bepro David Herson.

David sendiri mengaku pada 2019 merupakan relawan Jokowi, dan kini mendukung Prabowo yang disebutnya sebagai sahabat Jokowi.

Hadir dalam deklarasi tersebut, Wasekjen DPP Partai Gerindra Kawendra Lukistian, Stafsus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco sekaligus Wasekjen DPP Partai Gerindra Vasco Ruseimy, Kepala Sekretariat Pemenangan Prabowo Ricky Tamba, Wakil Ketua Relawan Pendukung Prabowo Haris Rusli Moty.

Berikut struktur Relawan Bepro:

Ketua: Puti Annisa

Sekjend: David Herson

Bendahara: Timothy Tandiokusumo

Wakil Ketua:

- Lutfi Dipa

- Ernest Silanoe

- Marthen Malelak

- Rico Tampenawas

Ketua Harian: Faiz Rafsanjani