Rebutkan Thropy Ganjar Pranowo, Jejaring Relawan Jarwo Center Gelar Music Festival 2023

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jejaring relawan Jarwo Center menggelar festival musik se-Indonesia bertajuk "Jarwo Music Festival '2023" (JMF'2023), memperebutkan trofi bakal calon presiden Ganjar Pranowo, dan bonus hadiah ke Makkah maupun Yerusalem.

"Festival musik ini diselenggarakan karena dorongan aspirasi anak-anak milenial menghendaki suasana pesta demokrasi Pilpres, tidak tegang, fun, menggembiarakan," kata Ketua Umum Jarwo Center Budi Mulyawan alias Cepi, Jakarta, dalam keterangan yang diterima, Minggu (10/9/2023).

Cepi berharap peserta yang ikut dari seluruh wilayah di Indonesia. Dapat diikuti grup band profesional maupun pemula dari Aceh hingga Papua.

"Jejaring relawan Jarwo tersebar di seluruh provinsi. Terutama, mereka anak-anak muda saling gotong royong bersumbangsih mendekatkan Ganjar Pranowo di kalangan mereka," ujar Cepi.

Ketua Pelaksana JMF, Ismarini, menegaskan selain hadiah trofi Ganjar Pranowo, sengaja disediakan hadiah paket wisata religi di Makkah maupun Yerusalem, untuk menunjukkan bahwa karakter milenial meski suka berekspresi hingar bingar, namun tetap memiliki sprit religi.

"Hadiah umroh ke Makkah itu kalau pemenangnya muslim. Untuk pemenang yang beragama Nasrani akan dapat bonus hadiah paket wisata religi ke Yerusalem," kata Mbak Rini, panggilan akrab Ismarini.

Senly Widyasari, bendahara Panel JMF menambahkan, festival musik ini mengangkat semangat tema "must go on Ganjar Pranowo Presiden RI".

Pelaksanaan grand final akan dikemas dalam bentuk mega konser di Kota Bandung, Jawa Barat.

Rencana grand final digelar bertepatan memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober mendatang. Sekaligus, merayakan ulang tahun bakal calon presiden Ganjar Pranowo.

"Grand final dikemas mega konser, karena selain menampilkan grup band finalis, juga diramaikan grup band populer papan atas. Memperingati Sumpah Pemuda, sekaligus merayakan hari ulang tahun Pak Ganjar karena tanggal lahir beliau tepat 28 Oktober," kata Senly Widyasari, yang juga pengurus relawan Jarwo Center wilayah Jawa Tengah.

Grup band yang masuk konser grand final merupakan hasil seleksi secara digital terhadap video clip yang dikirimkan peserta dari seluruh Indonesia.

Seleksi digelar di enam provinsi. Masing-masing provisi diikuti peserta dari kota/kabupaten sekitarnya, dan akan dipilih 12 grup band.

Grup band yang lolos seleksi digital itu akan diseleksi dalam live perfome di panggung JMF 2023 masing-masing wilayah provinsi. Panitia akan memilih 2 grup terbaik untuk ikut konser grand fnal.

Sementara itu, Kordinator peserta JMF, Fandi Lesmana mengatakan, grand final sengaja dikemas ala konser musik, karena memberi kesempatan para grand final untuk uji nyali live perfomance secara profesional.

Baca juga: Relawan Jejaring Jarwo Center Segera Gelar Rakornas, Bahas Pemenangan Ganjar di Jabar