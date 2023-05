Taman Laut Selat Pantar Alor Tak Kalah Indah dengan Wisata Bahari Labuhan Bajo

TRIBUNNEWS.COM, KALABAHI – Taman Laut Selat Pantar ada di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini memiliki spot menyelam yang eksotik, tak kalah dengan Labuhan Bajo.

Wisata bahari Taman Laut Selat Pantar melengkapi destinasi wisata andalan Nusa Tenggara Timur selain Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo di Ende.

Secara administratif Taman Laut Selat Pantar yang diapit Pulau Alor dan Pulau Pantar terdapat di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Memiliki kekayaan biota laut yang beraneka ragam, kawasan perairan ini mengemuka sebagai spot diving yang indah.

Kekayaan biota laut yang ada di kawasan Taman Laut Selat Pantar terlihat dengan terumbu karang yang sehat menjadi rumah bagi aneka ikan.

Deretan tumbuhan-tumbuhan laut berwarna ungu, hijau, kuning, cokelat, merah, abu-abu, jingga dan putih.

Taman Laut Selat Pantar juga kaya dengan ikan jenis Flasher, Alien dan Invaders. Ikan-ikan tersebut memiliki warna tubuh yang bervariasi, bahkan seekor ikan bisa memiliki 3 hingga 4 warna.

Keindahan alam bawah laut Taman Laut Selat Pantar hanya bisa dilihat dengan melakukan penyelaman atau diving. Melihat rombongan ikan yang berlarian di antar terumbu karang.

Kawasan ini memiliki lebih dari 26 titik penyelaman. Lokasi penyelaman tersebut antara lain adalah seperti, Half Moon Bay, Peter‘s Prize, Crocodile Rook, Cave Point, The Edge, Coral Clitts, Baeylon.

Ada lagi The Arc, Fallt Line, The Pacth, Nite Delht, Kal‘s Dream, The Ball, Trip Top, The Mlai Hal, No Man‘s Land, The Chatedral, School‘s Ut.

Sementara titik selam atau diving yang digandrungi diver ialah, Shark close, half moon bay, peter's prize, crocodile rook dan shark close.

Taman Laut Selat Pantar meliputi perairan Alor Besar, Alor Kecil, Dulolong, Pulau Buaya, Pulau Kepa, Pulau Ternate dan Pulau Pura.

Salah satu taman laut terluas di Indonesia dan salah satu yang terbaik di dunia.

Luas wilayah dari kawasan taman laut ini pun bisa mencapai 2.864,64 kilometer persegi dan berbatasan laut dengan Timor-Leste dan Kabupaten Maluku Barat Daya.