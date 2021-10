Jakarta Berbenah, Ibu Kota Kian Cantik dan Ramah Pejalan Kaki

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta memiliki tantangan dalam mewujudkan penataan kota yang baik dan nyaman bagi seluruh warganya.

Status Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian pun menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat.

Arus urbanisasi tak bisa dibendung lagi. Di sisi lain, pemerintah harus siap menyediakan hunian layak bagi mereka yang datang merantau ke Jakarta dari berbagai penjuru tanah air.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui, tak mudah menata ibu kota dengan berbagai permasalahan yang ada di dalamnya.

"Memang tidak mudah menata kota, kami saat ini fokus pada pengendalian banjir dan transportasi," ucapnya, (23/8/2021).

Walau demikian, Pemprov DKI terus menyusun strategi perencanaan tata ruang yang menyasar semua kalangan.

Masyarakat pun turut dilibatkan dalam semua tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan.

Evaluasi dan kritik dari masyarakat atas rencana tata ruang yang dibuat Pemprov DKI pun ditampung melalui wadah sistem informasi.

"Prinsipnya semua gubernur dari dulu sampai sekarang berusaha menjadikan Jakarta sebagai kota yang lebih baik dalam semua aspek, semua sektor, termasuk tata kotanya," ujarnya.