Anies Tak Permasalahkan Kritikan Soal Dirinya, Asalkan Warga Bisa Bersama Bantu Jakarta

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberikan tanggapannya terkait adanya kritikan tentang kepemimpinannya selama ini.

Hal tersebut diungkapkannya dalam sebuah video uang diunggah di kanal YouTube pribadinya, Anies Baswedan pada Sabtu (1/1/2022).

Sejak awal, bahkan jauh sebelum pandemi, Anies sudah sering mengatakan jika ia tidak meminta semua orang untuk menyukainya.

Namun Anies hanya meminta orang-orang untuk bisa membantu Jakarta.

"Dari awal saya sering mengatakan i am not asking you to like me, but am asking you to help jakarta. Itu kondisi sebelum covid," kata Anies dalam kanal YouTube Anies Baswedan yang berjudul Makna, Rasa, dan Asa #DariDekat, Sabtu (1/1/2022).

Anies menginginkan agar semua orang, terutama warga Jakarta bisa membantu semua kegiatan yang bisa menyelamatkan nyawa di Jakarta.

Meskipun dengan atau tidak menyukai pribadi Anies sendiri.

Menurut Anies suka atau tidak suka bukanlah faktor yang penting.

Karena yang paling penting adalah warga di Jakarta dan warga di Indonesia bisa selamat.

"Saya minta anda untuk membantu semua kegiatan yang bisa menyelamatkan setiap nyawa ada di Jakarta, dengan atau menyukai saya. Karena itu (suka tidak suka), bukan faktor penting, yang penting adalah warga di Jakarta, warga di Indonesia selamat," ungkapnya.