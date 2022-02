8.456 Lansia di Kota Bekasi Menolak Mengikuti Program Vaksinasi Covid-19

TRIBUNNEWS.COM, BEKASI - Sebanyak 8.456 lansia di Kota Bekasi menolak mengikuti program vaksinasi

Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto mengatakan belum bisa merinci alasan terkait penolakan itu.

"Masih cukup banyak, hampir sekitar yang tercatat 8 ribu lansia dari warga kami yang masih menolak vaksinasi," kata Tri Adhianto dalam keterangannya, Selasa (22/2/2022).

Ada ribuan lansia yang tercatat menolak vaksin ini juga terdata di Laporan Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Transformasi Pemulihan Ekonomi Kota Bekasi.

Dimana di data per tanggal 20 Februari 2022 ada sebanyak 8.456 lansia yang menolak untuk melakukan vaksinasi.

Jika merujuk pada data tersebut, berdasarkan data rekapitulasi validasi kelompok lansia dari data konsolidasi bersih (DKB) dan rekapitulasi by name by address (BNBA), jumlah lansia yang ada di Kota Bekasi terdapat sebanyak 204.729 orang.

Sementara dari 204.729 lansia yang terdata itu, ada 180.093 yang tervalidasi berdasarkan wilayah.

Sementara sisanya 24.636 merupakan lansia yang sudah meninggal, sudah pindah alamat dan alamat yang tak ditemukan.

"Mau tak mau harus berkerja lebih ekstra terutama dalam hal sosialisasi vaksin terhadap lansia," ujarnya.

Terkait capaian vaksinasi lansia di Kota Bekasi pertanggal 20 Februari 2022, tercatat untuk vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 81,84 persen jika berdasarkan KTP, untuk Faskes baru tercapai 61,22 persen.

Sedangkan untuk dosis kedua berdasarkan KTP baru tercapai 71,29 persen, sedangkan untuk faskes baru tercapai 53,73 persen.

Vaksinasi booster lansia sendiri hingga pertanggal data tersebut baru mencapai 20,04 persen jika berdasarkan KTP, sedangkan faskes baru tercapai 17,85 persen.

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Tri Adhianto Sebut Sebanyak 8 Ribu Lansia di Kota Bekasi Menolak Vaksin,