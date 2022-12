Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran Resmi Luncurkan Kamera ETLE Mobile Pengganti Tilang Manual. 

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran resmi meluncurkan kamera Electronic Traffic Law Enfironcment (ETLE) Mobile di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Selasa (13/12/2022).

Peluncuran ETLE Mobile yang digelar sekaligus memperingati HUT Polda Metro Jaya ke-73 yang jatuh pada 6 Desember 2022 lalu itu dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait.

Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, dalam acara itu juga dihadiri oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Untung Budiharto, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo, Direktur Penegakan Hukum Koorlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan, dan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman.

Dalam sambutannya Kapolda mengatakan, peluncuran ETLE Mobile yang jadi bagian perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu semata mata untuk menciptakan transformasi operasional dan transformasi sumber daya manusia di tubuh Polri.

"Guna mencapai Polri yang dipercaya oleh publik, meraih kepercayaan masyarakat. The winning of heart of mind people of Jakarta," kata Fadil dalam sambutannya.

Menurut Fadil, inovasi ETLE Mobile ini disebutnya nantinya akan bersifat objektif, transparan, responsif dan humanis.

"Mudah-mudahan aplikasi ini bisa terus dikembangkan," sebutnya.

Terkait ETLE Mobile ini, Fadil pun mengucapkan terimakasih kepada Pemprov DKI Jakarta yang telah menghibahkan 60 unit ETLE Mobile untuk tahun 2023 mendatang.

Ia pun berharap kedepannya wilayah DKI Jakarta dapat menjadi kota metrpolitan yang beradab khususnya di jalan raya.

"Terima kasih kepada Pemda DKI Jakarta yang sudah membantu di tahun 2023 dengan 60 ETLE Mobile, ini cukup banyak saudara-sudara," ucapnya.

Sementara itu, selain peluncuran ETLE Mobile, Polda Metro Jaya juga meluncurkan dua aplikasi lainnya yakni Informasi Kecelakaan Lalu Lintas dan aplikasi Police Smart.