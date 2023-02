Jadi Agen Perubahan, Milenial Peduli dan Sahabat Mendidik Gelar Pengabdian di Desa Gobang Bogor

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Millenial Peduli bersama Sahabat Mendidik menggelar pengabdian batch 3 di SDN Gobang 04, Kampung Sumpung, Desa Gobang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (6/2/2023).

Program pengabdian Sahabat Mendidik batch 3, berkolaborasi dengan Millenial Peduli merupakan wujud kepedulian terhadap desa tertinggal di Indonesia yang masih belum merata dan kurang layak.

Mengusung tema 'We are Agent of Social, Humanity, and Education', Millenial Peduli dan Sahabat Mendidik berharap dapat menjadi agen perubahan bagi Kampung Kukuk Sumpung, Desa Gobang.

Baca juga: GMI Bersama Generasi Milenial Gelar Kegiatan Donor Darah di Jakarta

Caranya, dengan memberikan kontribusi nyata dalam mengembangkan kesejahteraan bagi masyarakat terutama peningkatan pemerataan pendidikan di desa tersebut.

Ade Andriana selaku Founder Millenial Peduli menjelaskan kegiatan pengabdian Sahabat Pendidik dan Millenial Peduli ini merupakan kegiatan kemanusiaan dalam upaya pengembangan bagi masyarakat.

“Kegiatan pengabdian ini merupakan kegiatan kemanusiaan dalam upaya mengembangkan inovasi, serta pelestarian dan pengembangan ilmu yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat," kata Ade dalam keterangan yang diterima, Selasa (7/2/2023).

Adapun program ini dilakukan selama sepuluh hari dengan berbagai kegiatan seperti pemberdayaan dan pelayanan masyarakat, pendidikan bagi anak-anak, serta pemanfaatan sumber daya secara kreatif dan inovatif.

“Semoga program ini dapat dilaksanakan secara baik dan lancar, dapat secara langsung merasakan manfaatnya baik bagi masyarakat maupun volunteer," kata Ade Andriana.