'Nuansa Kayu dan Tanaman' Jadi Konsep Baru Interior Klinik Kecantikan di 2023

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Desain interior suatu tempat ternyata berpengaruh pada mood dan perasaan tiap orang yang berada dalam ruangan itu, hal ini pun berlaku pada klinik kecantikan.

Klinik kecantikan di era modern ini tidak hanya mengedepankan treatment berkualitas, dokter spesialis yang berpengalaman serta teknologi mutakhir pada tiap alat yang digunakan, namun juga desain interior ruangan yang memunculkan perasaan nyaman bagi pasien yang datang.

Berbagai konsep desain interior pun digunakan oleh banyak klinik, termasuk Jakarta Derma Clinic yang memutuskan untuk melakukan renovasi pada kliniknya yang terletak di Plaza Indonesia.

Medical Director Jakarta Derma Clinic, dr. Ronald Yulianto, M.Biomed (AAM)., mengatakan bahwa kliniknya baru saja melakukan re-opening pada 20 Februari lalu, setelah sempat ditutup sementara untuk renovasi.

Ia pun menyebut ada sejumlah perbedaan pada sebelum dan setelah renovasi dilakukan.

"Jadi Jakarta Derma Clinic di Plaza Indonesia ini pertama kali dibuka kan tahun 2018 dan kurang lebih masuk tahun kelima akhirnya kita merenovasi kembali dari lobbynya, ruangan treatmentnya dengan new concept dan new look," kata dr. Ronald, dalam keterangannya kepada wartawan.

Ia pun menjelaskan bahwa pada interior terbarunya, pihaknya sengaja memilih sentuhan kayu dan tanaman untuk menghadirkan kesan natural dan memberikan kenyamanan bagi para pasien.

"Kita sekarang lebih banyak memberikan sentuhan kayu, jadi lebih dekat dengan alam. Kayak dindingnya kita renovasi ada unsur kayu dan tanaman-tanaman tentunya supaya pasien atau client kita itu lebih nyaman," jelas dr. Ronald.

Selama re-opening ini, kata dia, Jakarta menghadirkan treatment comedo peel plus yang berfungsi mengangkat sel kulit mati, komedo dan mencerahkan wajah.

"Karena tren kecantikan di tahun 2023 ini kan semua orang ingin memiliki kulit yang lembab atau glowing. Nah, salah satu cara agar biar wajah kita itu glowing, lembab dan pori-pori mengecil yaitu dengan treatment comedo peel plus," tegas dr. Ronald.

Selain membuka kembali klinik di Plaza Indonesia, Jakarta Derma Clinic juga meluncurkan dua series produk yakni JDC Skin Care Brightening Series dan JDC Skin Care Acne Series.

Masing-masing series terdiri dari 5 produk yakni facial wash, toner, day cream, night cream dan serum.

"Masing-masing series ini beda fungsinya, brightening untuk mencerahkan kulit, melembabkan kulit, dan membantu kulit lebih sehat. Terus kalau untuk yang memiliki masalah jerawat itu bisa mencoba acne series yang bisa membantu mengurangi peradangan jerawat dan juga membantu memudarkan bekas-bekas jerawatnya," papar dr. Ronald.

Dalam acara tersebut, turut hadir pula finalis Puteri Indonesia 2020 Kalista Iskandar yang selama 3 tahun terakhir menjalani perawatan di klinik tersebut.