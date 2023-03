Bank DKI Terus Upayakan Peran Kolaborator Pertumbuhan Ekonomi Jakarta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta, Bank DKI terus menjalankan peran sebagai kolaborator pertumbuhan ekonomi di ibu kota.

Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy mengatakan upaya menumbuhkan ekonomi di ibu kota dilakukan lewat inovasi berbasis digital guna meluaskan aksesibilitas masyarakat dalam menjangkau layanan keuangan.

"Kami wujudkan melalui pengembangan dan inovasi produk dan layanan berbasis digital untuk perluasan aksesibilitas produk dan layanan keuangan kepada masyarakat," kata Fidri dalam keterangannya, Kamis (30/3/2023).

Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono mengatakan Bank DKI juga terus berupaya untuk menghadirkan layanan berbasis digital untuk mendorong penerapan transaksi non-tunai.

Upaya implementasi transformasi 5.0 juga dilakukan untuk menjawab tantangan pada era Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity (VUCA).

"Bank DKI mengimplementasikan program transformasi 5.0, yang merupakan program pembenahan pada seluruh aspek, mulai dari bidang Human Capital, Teknologi Digital serta mempertajam lini bisnis dan pembentukan ekosistem," ungkap Amirul.

Atas implementasi strategi transformasi tersebut Bank DKI dapat meningkatkan kinerja keuangan, serta mampu membuktikan untuk terus tumbuh positif selama kondisi ekonomi yang menantang.

Konsistensi Bank DKI dalam mendorong transformasi produk dan layanan digital ini diganjar 4 penghargaan sekaligus pada gelaran Digital Technology & Innovation Awards 2023.

Di antaranya The Best IT Development & Innovation, dan The Best IT Governance & The Best Digital Workplace. Sementara penghargaan kategori individu The Best CEO for Corporate Digital Transformation of The Year 2023 diberikan kepada Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy. Sedangkan The Best Chief Information & Digital Officer of The Year 2023 diberikan kepada Direktur Teknologi & Operasional, Amirul Wicaksono.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menyampaikan pihaknya akan terus menghadirkan inovasi di tahun 2023.

Termasuk peningkatan daya dukung finansial lewat digitalisasi untuk peningkatan ekonomi di Jakarta.

"Demi meniscayakan kemajuan perekonomian masyarakat dan daerah serta pengembangan bisnis Bank DKI secara berkelanjutan," kata Arie.