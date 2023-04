Pantau Jalur Arteri dan Alternatif, Polres Karawang Pasang CCTV di 14 Titik Lokasi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polres Karawang, Jawa Barat (Jabar) memasang sejumlah kamera pengintai atau CCTV di 14 titik jalan arteri dan alternatif wilayah Karawang.

Kasatlantas Polres Karawang AKP La Ode Habibi Ade Jama mengatakan hal tersebut dilakukan guna mengecek kepadatan arus lalu lintas.

"Untuk jalur arterinya ada 14 titik itu gunanya untuk kepadatan arus atau pergerakan masyarakat dari jalur arteri khususnya roda dua," kata Habibi saat ditemui di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Senin (17/4/2023) malam.

Habibi menyebut di setiap titik pemasangan CCTV tersebut juga ada pos pengamanan (pospam).

"Jadi pada saat sedikit ketika melihat gangguan atau kepadatan kita akan menggerakkan anggota yang terlibat di pospam tersebut untuk mengambil langkah," ujarnya.

Dia menuturkan pemasangan CCTV juga seiring dengan penerapan one way yang diberlakukan mulai hari ini.

"Karena mengingat nanti juga akan dilaksanakan one way, kami ingin melihat pada pelaksanaan one way itu apakah bisa dipantau kemudian bisa kita ambil tindakan-tindakan lebih cepat," ucap Habibi.

CCTV dipasang di 14 titik di antaranya Tanjungpura, Lamaran, Peundeuy, Karawang Timur, Kosambi, Dawuan, Simpang Mutiara, Jomin, Sasak Gambreng, Perempatan Ranggon, Pasar Telagasari, Pasar Wadas, Krasak dan Gamon.