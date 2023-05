Sunat 123 Group Bersama Klinik Pratama Allia Kenalkan Sunat Super Yang Gunakan Motode Sunat Modern

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Animasi Riko The Series merupakan animasi tontonan keluarga yang sangat digemari anak-anak Indonesia. Sunat Bareng Riko The Series semakin menarik dan seru membuat anak-anak gembira serta tak takut bila sunat ditemani tokoh Riko The Series.

Hal ini yang dilakukan oleh Sunat 123 Group bersama Klinik Pratama Allia yang baru saja melakukan peresmian Grand Lauching ”Sunat Super” di daerah Meruyung, Limo, Depok Jawa Barat, Minggu (21/5/2023) dengan mengambil tema Sunat Bareng Riko The Series.

Sunat ini menghadirkan satu pengalaman seru yang bisa dirasakan anak-anak ketika sunat ditemani oleh karakter Riko The Series menjadi idola anak-anak saat ini.

Acara Grand Launching Sunat Super dihadiri oleh Management Sunat Super, Management Klinik Pratama Allia, dan keluarga pasien yang tidak hanya berasal Limo melainkan dari Depok dan sekitarnya.

Dalam sambutannya, Founder Sunat Super, dr. Zecky Eko Triwahyudi, Sp.OT, MARS mengatakan Sunat Super hadir lebih dekat dalam memenuhi permintaan masyarakat untuk lebih mudah mendapatkan akses layanan sunat modern, aman, nyaman dan menyenangkan yang dapat didampingi oleh orang tua.

Dalam program perdana ini, Sunat Super hadir di wilayah Depok, khususnya daerah Limo dan sekitarnya dengan bekerja sama dengan Klinik Pratama Allia. Sunat Super menggunakan metode sunat modern yang minim resiko dengan berbagai macam pilihan metode yang dapat disesuaikan dengan kondisi Sang Juara Sunat.

Sunat Super mengusung tindakan sunat yang ramah anak. Selain itu Sunat Super juga memiliki ruang tindakan yang dekoratif, tematik yang membuat anak tidak bosan saat menunggu antrian serta mengurangi rasa takut akan sunat.

Di Sunat Super, selama proses tindakan sunat berlangsung anak-anak dapat bermain game melalui HP atau pun Ipad serta dapat didampingi oleh orang tua sehingga proses sunat menjadi nyaman dan menyenangkan.

Sunat Super menyediakan Layanan Sunat Super Lengkap yaitu sunat bayi, sunat anak, sunat remaja, sunat dewasa, sunat anak berkebutuhan khusus, sunat khusus gemuk, sunat perbaikan (revisi), dan kerjasama Sunatan Massal. Selain itu Sunat Super juga memberikan Sunat Gratis untuk anak Yatim dan Dhuafa.

Untuk ke depannya Sunat Super akan terus dikembangkan dalam memenuhi kebutuhan masyarat untuk layanan sunat Modern dengan konsep memberikan pengalaman sunat yang mengesankan, menyenangkan, dan dilayanani dengan berbagai metode sunat terkini dengan harga yang lebih terjangkau. Tentunya itu tidak luput dari Tim Dokter & Medis yang sudah berpengalaman di bidang Sunat.