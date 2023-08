Ada 31 Jalan di Jaksel Jadi Titik Rawan Pemotor Lawan Arah, Polisi Pertebal Anggota

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polres Metro Jakarta Selatan mendeteksi ada 31 jalan yang menjadi titik rawan pengendara sepeda motor melawan arah.

Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indradi menyebut hal itu diketahui dari hasil pemetaan anggota di lapangan.

"Dari pemetaan daerah rawan melawan arus di wilayah Jakarta Selatan terpantau ada 31 titik yang menjadi atensi dari anggota di lapangan," kata Ade Ary kepada wartawan, Senin (28/7/2023).

Ade Ary mengatakan nantinya akan ada penebalan penempatan anggota di 31 titik rawan pelanggaran lalu lintas tersebut.

"Plotting anggota di titik rawan pada waktu-waktu tertentu diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat. Upaya ini merupakan pendekatan persuasif untuk menggugah kesadaran masyarakat dalam tertib berkendara di jalan," ungkapnya.

Ade Ary mengungkapkan nantinya teguran kepada para pelanggar menjadi prioritas anggota di lapangan.

"Upaya pencegahan tetap dikedepankan dalam beberapa waktu ke depan, yang apabila tetap terjadi pelanggaran maka penegakan hukum merupakan upaya terakhir," sambungnya.

Ade Ary juga meminta masyarakat untuk patuh dalam berlalu lintas. Dia tak ingin kasus seperti truk bermuatan bata menabrak 7 motor di Jalan Raya Lenteng Agung beberapa waktu terulang.

"Keselamatan lebih penting daripada menempuh jalan pintas yang berbahaya dengan melawan arus. Laju kendaraan di jalan-jalan di Jakarta sangat padat dan kencang sehingga sulit dicegah potensi terjadinya tabrakan, jika ada kendaraan yang tidak sesuai jalurnya. Tertib berlalu lintas di jalan raya selain menjaga keselamatan diri juga mencegah kecelakaan yang dapat merugikan pengguna jalan lainnya," jelasnya.

Berikut 31 sebaran titik rawan lawan arah di Jaksel:

1. Jalan KH. Abdullah Syafi’ie ,Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan (Dari Arah Stasiun Tebet)

2. Jalan KH. Abdullah Syafi’ie, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan (Perempatan Selmis)

3. Jalan Dr. Saharjo, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan (Terminal Bus Manggarai)

4. Jalan Casablanca, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan (dari Jalan Dr. Saharjo Ke Arah Jalan Casalanca)

5. TL Ende 31 Jalan Mampang Raya Kelurahan Mampang

6. Jalan Raya Lenteng Agung arah Depok (pintu Kereta Gardu Sr. Sawah)

7. Jalan Raya Sr. Sawah arah Pasar Minggu (Pintu Kereta Gardu Sr. Sawah

8. Jalan Bungur Arteri Pondok Indah - Kebayoran Lama

9. Jalan Ciputat Raya Samping Kecamatan Kebayoran Lama

10. Jalan Ciledug Raya depan kompleks Sangrila Petukangan Selatan Sampai Kolong Tol Ciledug Raya

11. Jalan Raya Pasar Minggu Kelurahan Pejaten Timur TL Robinson Arah Ke Stasiun Pasar Minggu

12. Jalan Fatmawati Samping MRT Blok M

13. Jalan Gandaria depan RS Roslani

14. Jalan Kerinci depan Kecamatan Kebayoran Baru

15. Jalan Lauser depan Gudang Dubes AS

16. Jalan Melawai depan Gereja Santo Johanes

17. Jalan Darmawangsa Raya Kelurahan Pulo Perempatan MRT Blok A Kebayoran Baru Jakarta Selatan

18. Jalan TMPN Kalibata Raya RW 1 dan RW 11 Kel Kalibata di bawah jembatan layang Kalibata Mall (fly over Rawajati)

19. Depan Plaza Kalibata Jalan Rawati Timur ke arah depan Hotel Sweef Belt

20. Jalan Buncit Raya Dobrak TL 38 depan kantor Kramayudha

21. Jalan Satrio, belakang Kedutaan Malaysia melalui depan H Manhattan masuk ke kolong Casablanca

22. Simpang Minangkabau atau depan STIE Muhammadiyah, Jalan Minangkabau Setiabudi Jaksel

23. Jalan HR Rasuna Said R2 lawan arus dari depan Kantor Jasa Raharja lanjut belok kiri Kantor KPK Lama

24. TL Fatmawati Raya

25. Puteran Golf Mension Pondok Labu

26. Puteran Pom Bensin Shell, Fatmawati Raya

27. TL Pdk Lebak Bulus

28. TL Antasari Raya, Cilandak

29. Jalan H Kamang Pondok Labu

30. Jalan Lebak Bulus I Bona Indah

31. TL Adyaksa Ujung Lebak Bulus