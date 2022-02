Gubernur NTB: Marc Maquez Sebut Sirkuit Mandalika The Best In The World

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah mengungkap kesan pembalap MotoGP Marc Marquez terkait sirkuit Mandalika.

Hal tersebut dikatakan Zulkieflimansyah dalam peluncuran TribunLombok.com sekaligus webinar bertema MotoGP dan Manfaatnya untuk Nusa Tenggara Barat.

"Kata Marquez, this the best cirquit in the world (ini sirkuit terbaik di dunia). Dia sudah tidak sabar untuk mengendarai besok," kata Zulkieflimansyah dalam kanal Youtube Tribunnews, Kamis (10/2/2022).

Zul mengatakan Marquez akan menceritakan apa yang dirasakannya seusai menjajal sirkuit Mandalika.

Lebih lanjut, dia bercerita bagaimana ide Presiden Jokowi soal membangun sirkuit untuk perhelatan internasional di NTB.

"Kalau dilihat count rebranding ketika pembalap World Superbike kemarin, atau sekarang pembalap Motogp mengupload aktivitas mereka di Lombok, global coveragenya luar biasa dan saya kira tidak ternilai dibandingkan dengan cara kita berpromosi lewat konvensional," kata dia.

Zul menambahkan masyarakat NTB bangga dengan keberadaan sirkuit Mandalika yang menjadi etalase Indonesia bagi dunia.

"Mudah-mudahan lebih mengenalkan Indonesia di mata internasional. Kami sudah memastikan NTB will be very friendly to bussiness community, kita akan ramah terhadap aktivitas bisnis dan pengunjung-pengunjung yang datang," kata dia.

Pemerintah bersama masyarakat NTB akan terus berupaya sebaik-baiknya untuk mendukung setiap pelaksanaan event internasional.

"NTB ini kami siapkan segala kerja keras kami sehingga NTB menjelma menjadi lingkungan yang kondusif buat international event dan event-event yang lain untuk hadir di tempat kami. Kami berharap kalau NTB bisa menyelenggarakan big event seperti MotoGP ini, wajah-wajah yang lain, daerah-daerah lain mestinya lebih dari mampu untuk punya semangat yang sama menghadirkan event-event besar juga," katanya.