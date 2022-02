Kunjugi Tempat Marshal Mandalika 2022, Priandhi Satria Berpesan Jaga Kesehatan & Nutrisi Makanan

TRIBUNNEWS.COM - CEO Organizing Committee (OC) Mandalika 2022, Priandhi Satria baru saja mengunjungi tempat para Marshal berkumpul, Kamis (10/2) pagi ini.

Kunjungan Priandhi Satria tak lain melihat bagaimana persiapan para Marshal Mandalika 2022.

Ia berharap Marshal Mandalika 2022 dapat menjalankan tugasnya dengan lancar.

Selain itu, Priandhi juga berpesan kepada koordinator Marshal Mandalika 2022 untuk menjaga kesehatan hingga asupan nutrisi makanan.

Salah satunya dengan mengkomsusi susu hingga multivitamin.

CEO Organizing Committee (OC) Mandalika 2022, Priandhi Satria mengunjungi tempat para Marshal Mandalika 2022 yang sedang berkumpul, Kamis (10/2/2022). (Rilis MGPA)

Sebagaimana diketahui, Marshal menjadi satu di antara fitur keamanan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2022.

Marshal sendiri terbagi dalam beberapa tugas, meliputi Flag Marshal, Track Marshal hingga Rescue Marshal.

Para Marshal yang direkrut untuk tes pramusim MotoGP 2022 melakukan final simulasi pada hari ini.

Sementara itu, Clerk of The Course (COC) asal Malaysia, Fadli Mochtar Afandi, menjelaskan peran penting dari keberadaan Marshal dalam setiap event balap.

Menurut Fadli, Marshal menjadi komponen penting yang wajib ada dalam event balapan, terlebih MotoGP.