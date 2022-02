Tes Pramusim MotoGP Mandalika 2022: COC Malaysia Sebut Peran Penting Marshal & Jumlah Idealnya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Giri

TRIBUNNEWS.COM - Clerk of The Course (COC) asal Malaysia, Fadli Mochtar Afandi, menjelaskan peran penting dari keberadaan Marshal dalam setiap event balap , Kamis, (10/2/2022).

Menurut Fadli, Marshal menjadi komponen penting yang wajib ada dalam event balapan, terlebih MotoGP.

Saking krusialnya, Marshal tetap dibutuhkan kendati perkembangan teknologi semakin masif.

COC Asal Malaysia, Fadli Mochtar Afandi (paling kanan) tiba di Sirkuit Mandalika dalam final simulasi Marshal, Kamis (10/2/2022). (TRIBUNNEWS.COM/Drajat Sugiri)

"Marshal adalah elemen penting dalam MotoGP maupun event balap lainnya," terang Fadli menjelaskan.

"Marshal ditugaskan untuk memberi peringatan atau informasi kepada pembalap bagaimana kondisi dalam lintasan,", ujarnya menambahkan.

Marshal tergolong sebagai fitur keamanan dalam event balap MotoGP selain Gravel maupun digital flag.

"Dalam sebuah event MotoGP, jumlah idealnya adalah 300 orang."

"Secara garis, Marshal memang sangat penting dalam balapan. Mereka memiliki peran besar untuk memastikan keamanan dan melancarkan event balapan," terang Fadli.

Tes Pramusim MotoGP Mandalika 2022 memang mendatangkan COC asal Malaysia.

Diharapkan, kedatangan Fadli Mochtar bisa memberikan peningkatan kualitas Marshal Mandalika.

Tujuannya jelas, Marshal MotoGP Mandalika 2022 tak hanya bertugas di Indonesia. Namun juga go Internasional.

Tes Pramusim MotoGP Mandalika 2022 akan berlangsung 11 hingga 13 Fabruari.

Momen ini bak menjadi ajang pemanasan bagi para Marshal untuk bisa tampil apik pada MotoGP Mandalika 2022 yang berlangsung 20 Maret nanti.