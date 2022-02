Aleix Espagaro Makan Nasi Oseng Tempe di Mandalika hingga Parodikan The Power of Emak-emak

TRIBUN-VIDEO.COM - Pembalap MotoGP Tim Aprillia Aleix Espagaro sering kali membagikan momen perjalannya selama berada di Mandalika, Lombok, NTB.

Pembalap yang sering bersepada keliling Mandalika ini membagikan kegiatannya selama di Lombok melalui akun instagramnya.

Bahkan baru-baru ini ia membagikan momen ketika ia makan oseng tempe saat berada di Mandalika.

Dalam unggahan di instagramgram storynya Aleix Espagaro menyebut bahwa yang dia makan adalah “tempe & rice salad”.

Tak hanya itu Aleix Espagaro juga sempat membagikan momen saat melihat bensin eceran di Indonesia dan emak-emak bonceng tiga saat bersepada di Mandalika, Lombok, NTB.

Bahkan ia baru saja mengunggah foto parodi the power of emak-emak.

Dalam unggahannya Aleix Espagaro menambahkan tulisan the power of emak-emak di dalam foto.

Di caption instagram tertulis “The power of emak-emak MotoGP Version! Don’t try at home, only at Indonesia,”

“The power of emak-emak versi MotoGP! Jangan ditiru di rumah, hanya ada di Indonesia,” tulis Aleix Espagaro di akun Instagramnya, Jumat (11/2/2022).

Sebelumnya Aleix Espagaro juga sempat viral karena membeli SIM Card di konter HP di daerah Kuta Mandalika.

(Tribun-Video.com/Fikri Febriyanto)