Bamsoet Bersama Tommy Suharto Resmikan Indonesia Drag Big Bike Championship 2021

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo bersama Mantan Ketua Umum IMI Hutomo Mandala Putra atau Tommy Suharto meresmikan ajang balap motor besar Indonesia Drake Big Bike Championship 2021 sekaligus mengapresiasi suksesnya pelaksanaan kejuaraan balap Indonesia Drag Big Bike Championship 2021 di Sirkuit Internasional Sentul, Bogor. Kejuaraan drag big bike pertama dengan peserta balap motor besar minimal 350 Cc ini diharapkan mampu mempererat persaudaraan para pencinta motor besar dalam memajukan olahraga otomotif di Indonesia.

"Pelaksanaan Indonesia Drag Big Bike Championship 2021 dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Tidak ada penonton umum yang hadir di sirkuit saat balapan berlangsung. Pelaksanaan balap disiarkan melalui live streaming IMI dan Atta Halilintar serta YouTube secara gratis sehingga bisa dinikmati para pecinta olahraga otomotif dimanapun berada," ujar Bamsoet usai menghadiri Indonesia Drag Big Bike Championship 2021 di Sirkuit Internasional Sentul, Bogor, Sabtu (20/11/21).

Pengurus IMI Pusat yang hadir antara lain, Ketua Pelaksana Indonesia Drag Big Bike Championship 2021 Kombes (Pol) Putu Putera, Badan Pembina IMI Pusat Tinton Suprapto dan Hutomo Mandala Putra, Badan Penasehat Robert J Kardinal, Wakil Ketua Umum Olahraga Mobil Ananda Mikola, Bendahara Umum Effendy Gunawan, Direktur Sosial dan Lingkungan Hidup Darma Mangkuluhur, Deputi Olahraga Mobil Lola Moenek, Komisi Lingkungan Hidup Ratu Dian Hatifah, Komisi Sosial Dwie Aroem Hadiatie, Hubungan Antar Lembaga Junaedi Elvis, Deputi Olahraga Mobil Lola Moenek, serta Publikasi dan Media Sosial Atta Halilintar, Jolene Marie dan Dwi Nugroho.

Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan Indonesia Drag Bike Championship 2021 diikuti oleh 74 pembalap motor besar dari berbagai merek. Ada lima kelas yang dipertandingkan, yaitu Bracket 12 detik, Bracket 14 detik, Bracket 16 detik, FFA V Twin 350Cc Up, dan FFA Non V Twin 350Cc Up.

"Hasil lomba kelas Bracket 12 detik, juara pertama diraih Hari Triadji dari DKI Jakarta, juara kedua Rivo Rozari dari DKI Jakarta dan juara ketiga Ahmad Suhardi dari Banten. Kelas Bracket 14 detik dimenangkan oleh Devirolls dari DKI Jakarta, posisi kedua Dian Susilo dari DKI Jakarta dan posisi ketiga Ricky Suryotomo dari DKI Jakarta," kata Bamsoet.

Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat (PB Kodrat) ini memaparkan, untuk kelas Bracket 16 detik, juara pertama dipegang Sigid Murdarajat dari DKI Jakarta, juara kedua Kanwal Singh dari DKI Jakarta dan juara ketiga Jody Ario Nugroho dari Jawa Barat. Sementara di kelas FFA Non V Twin 350Cc Up, posisi pertama dicapai Chandra Rahmawan Mahadi dari Jawa Barat, posisi kedua Mahwy dari Jawa Tengah serta posisi ketiga Hari Triadji dari DKI Jakarta.

"Kelas FFA V Twin 350Cc Up dimenangkan Wawan Tembong dari DKI Jakarta, juara kedua Ricky Suryotomo dari DKI Jakarta dan juara ketiga Harri Triadji dari DKI Jakarta. Para pemenang mendapatkan hadiah berupa piala dan uang tunai," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, hadiah utama Indonesia Drag Bike Championship 2021 berupa satu motor Harley Davidson tidak ada yang berhasil mendapatkan. Karena, sesuai peraturan hadiah motor Harley Davidson akan diberikan kepada peserta yang mampu memecahkan rekor finish dalam waktu 8 detik.

"Para peserta balap telah berusaha maksimal memecahkan rekor tersebut. Namun belum berhasil, karena waktu tercepat sampai ke garis finish mencapai 9 detik. Satu detik lebih lama dari waktu rekor yang harus dipecahkan," urai Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan, pelaksanaan Indonesian Drag Big Bike Championship 2021 terasa lebih istimewa karena dimeriahkan oleh atraksi terjun payung dari 15 penerjun Denjaka TNI-AL. Para personil Denjaka terjun dari pesawat udara Cassa 212 No-6206 TNI AL di ketinggian 8.000 feet dan mendarat di lintasan Sirkuit Internasional Sentul.

"Ada pula atraksi kemampuan polisi wanita (Polwan) dari Polda Metro Jaya menggunakan motor besar dan bakti sosial dari Gerakan Bangun Solidaritas (Gerak BS). Selain, diadakannya pemilihan Miss IMI 2021. Ajang pemilihan Miss IMI yang baru pertama kali diadakan di Indonesia ini dimenangkan oleh Rosanna Muhammad James dari Sulawesi Utara," pungkas Bamsoet.