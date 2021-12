Bamsoet Raih Best Institutional Leaders dalam Obsession Awards 2021 Kedua Kalinya

TRIBUNNEWS.COM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo kembali mendapatkan penghargaan Best Institutional Leaders untuk kedua kalinya sejak 2020 dalam ajang Obsession Awards 2021.

Dirinya dinilai sukses membawa MPR RI membantu berbagai program kerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Antara lain menyalurkan bantuan 5 ribu alat rapid test untuk masyarakat Bali, yang diserahkan melalui Gubernur Bali I Wayan Koster pada 24 Juni 2020.

Hingga menyediakan vaksinasi Covid-19 gratis ke berbagai segmen masyarakat, bekerjasama dengan pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan hingga berbagai pelaku usaha swasta.

Sebelumnya, MPR RI juga sukses menyelenggarakan Konser Amal Virtual Berbagi Kasih Bersama Bimbo, yang berhasil menggalang bantuan mencapai Rp 4 miliar lebih, untuk disalurkan guna membantu seniman, pekerja seni, pekerja panggung, dan saudara-saudara lainnya yang terdampak pandemi Covid-19, melalui Yayasan Generasi Lintas Budaya.

Tak hanya itu, melalui Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas dan Relawan 4 Pilar MPR RI, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga dinilai sukses menguatkan solidaritas kebangsaan dengan aktif menyalurkan bantuan sosial kepada saudara sebangsa yang sedang terkena musibah.

Antara lain bantuan sosial untuk korban bencana alam Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan yang terjadi pada 13 Juli 2020; korban banjir bandang di Sukabumi pada 30 September 2020; korban banjir di Kalimantan Selatan dan korban gempa bumi di Kabupaten Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat pada 21 Januari 2021; korban banjir Jakarta di sepanjang tahun 2020-2021; hingga yang terbaru menyalurkan bantuan sosial untuk korban erupsi Gunung Semeru pada 7 Desember 2021.

"Selain itu, MPR RI juga tetap aktif menyelenggarakan vaksinasi ideologi melakukan vaksin Empat Pilar MPR RI untuk membangun imunitas kebangsaan dan jati diri. Sehingga pandemi Covid-19 tidak berujung kepada pandemi moral, apalagi pandemi disintegrasi bangsa. Penghargaan ini menjadi cambuk bagi saya pribadi dan juga institusi MPR RI, agar kedepannya bisa lebih baik lagi dalam menjalankan berbagai tugas kenegaraan," ujar Bamsoet usai menerima penghargaan Best Institutional Leaders dalam ajang Obsession Awards 2021, di Jakarta, Jumat (17/12/2021).

Selain penghargaan Best Institutional Leaders dalam ajang Obsession Awards 2021, Ketua DPR RI ke-20 ini juga mendapatkan penghargaan Wing Kehormatan Penerbang Kelas 1 dari TNI-Angkatan Udara (2021); Warga Kehormatan dari TNI-Angkatan Laut (2020); Warga Kehormatan Korps Brimob (2020); dan Warga Kehormatan Badan Intelijen Negara (BIN) (2020).

Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini juga mengoleksi berbagai rekor dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI). Antara lain, Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada Anggota Komunitas Motor Terbanyak (2020); Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kejuaraan Tembak Nasional Legislator Championship dengan Penembak Terbanyak (2020); dan Penyelenggara Turnamen Catur dengan Peserta Master Terbanyak di Dunia (2019).

Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat (P B KODRAT) ini juga mendapatkan berbagai penghargaan.

Antara lain, National Figure dari Teropong Democracy Award 2021; Parliament of The Year 2021 dari Teropong Parlemen Awards 2021; APERSI Award 2020 dari Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI); Inspiring Leader of Politician dari Teropong Senayan (2020); Best Institution Leader dari Obsession Media Group (2020); Rising Star of Democracy dari Teropong Senayan (2020); serta Parliament of The Year 2020 dari Teropong Senayan (2020).

Dilanjutkan Indonesia Digital Initiative Awards dari Diksi Digital Indonesia, Maven Digital Asia dan Circle Communication (2019); Democracy Award dari Moslem Choice Media Networks (2019); Parliament of The Year 2019 dari Teropong Senayan (2019); IJTI Jawa Tengah Award dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Jawa Tengah (2019); Best Parliamentarians dari Obsession Media Group (2019); The Best and The Next Legislator Award 2019 dari Berlian Organizer (2019).

Ada pula penghargaan Golden Democracy Award dari Rakyat Merdeka Online (2018); Best Communicators dari majalah PR Indonesia (2018); Anugerah Pers Jawa Tengah dari Suara Merdeka Network (2018); 10 Tokoh Politik dengan Branding Otentik dari Polaris Data and Story Lab (2018); The Best and The Next Legislator Award 2014 dari Berlian Organizer; PWI News Maker Award (2010); Top Eksekutif Indonesia (1996); dan Adhi Karya Award (1995). (*)