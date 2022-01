Bamsoet Ingatkan Penerapan Prokes Ketat dalam Event Otomotif

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo menuturkan saat ini penanganan pandemi Covid-19 di tanah air telah menunjukkan hasil yang baik. Karenanya, sudah waktunya bagi IMI, komunitas serta penggiat otomotif untuk menggeliatkan kembali berbagai agenda otomotif, sebagai bagian dari momentum kebangkitan dan pemulihan perekonomian nasional.

"Salah satu faktor penting keberhasilan penanggulangan pandemi adalah kesadaran kolektif masyarakat. Baik melalui partisipasi pada program vaksinasi massal, maupun kedisiplinan untuk mematuhi protokol kesehatan. Karena itu, pada setiap event otomotif yang diselenggarakan, protokol kesehatan harus senantiasa diberlakukan dengan penuh komitmen," ujar Bamsoet usai menerima Mercedes Benz W205 Club Indonesia dan Komunitas Jeep Robicon (JK) Merah Putih Community, di Jakarta, Minggu (9/1/22).

Ketua DPR RI ke-20 ini mengingatkan, di belahan benua Eropa, virus Covid-19 varian Omicron telah menjadi ancaman serius. Pada tanggal 6 Januari 2022 misalnya, Perancis mencatatkan 355.000 kasus harian Covid-19. Kasus Omicron juga telah terkonfirmasi masuk ke Indonesia. Hingga tanggal 8 Januari kemarin, tercatat 318 kasus Omicron di Indonesia yang sebagian besar bersumber dari pelaku perjalanan luar negeri.

"Sebuah lembaga penelitian kesehatan global, Institute for Health Metrics and Evaluation, bahkan memprediksi pada bulan April 2022 mendatang, kasus harian Omicron di Indonesia akan dapat meningkat tajam hingga 380.000 per April

2022. Karenanya, penerapan protokol kesehatan harus menjadi syarat wajib dalam setiap kegiatan otomotif guna mencegah penyebaran Covid-19," kata Bamsoet.

Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat ini menuturkan, tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan olahraga otomotif di tanah air juga akan semakin kompleks. Untuk itu, IMI sebagai satu-satunya organisasi yang menjadi fasilitator dan regulator kegiatan otomotif di Indonesia, akan terus berdaptasi dan berinovasi agar mampu menjawab tantangan dan dinamika zaman.

"Dalam kerangka penguatan kapasitas kelembagaan, IMI berencana akan memperluas kepengurusan hingga tingkat kabupaten/kota. Ini adalah sebuah tantangan dan sekaligus peluang. Khususnya, untuk membangun prestasi olahraga otomotif di tanah air, dan menjadikan IMI sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan nasional," pungkas Bamsoet. (*)