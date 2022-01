Bamsoet: MPR RI Akan Gelar Kembali Lomba Stand Up Comedy Kritik MPR Empat Pilar Maret 2022

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berbagi kebahagiaan melalui canda tawa dengan menjadi bintang tamu program komedian televisi Klinik Tendean, Trans TV.

Menghibur masyarakat bersama para pengisi acara yang merupakan seniman komedi papan atas Indonesia, seperti Denny Cagur, Ferry Maryadi, hingga Marshel Widianto. Serta para selebritis ternama seperti dr. Boyke, Celine Evangelista dan Mimin Eva.

Acara komedian televisi Klinik Tendean itu sendiri akan ditayangkan pekan depan di Trans TV.

"Sebuah keseruan tersendiri diroasting oleh Marshel Widianto dalam acara Klinik Tendean. Saat menjadi Ketua DPR RI, saya menginisiasi lomba Stand Up Comedy Kritik DPR RI yang diselenggarakan pada 23 Agustus 2018. Marshel menjadi Juara 2 dan Kiky Saputri menjadi Juara 3. Kini, dua komedian tersebut telah melambung menjadi komedian papan atas. Tahun ini MPR RI kembali akan menyelenggarakan lomba Stand Up Comedy Kritik MPR RI Empat Pilar MPR RI di bulan Maret 2022. Memberikan kesempatan kepada para stand up comedy, khususnya para pemula, untuk mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI dengan gaya comedy," ujar Bamsoet usai menjadi bintang tamu program Komedian TV Klinik Tendean, di Studio Trans TV, Jakarta, Jumat malam (14/1/2022).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III Bidang Hukum & Keamanan DPR RI ini menjelaskan, walaupun acara diisi dengan santai dan penuh hiburan canda tawa, dirinya tidak lupa memberikan apresiasi kepada berbagai kalangan masyarakat, khususnya para selebritis, yang telah taat membayar pajak sepanjang tahun 2021 lalu.

Kementerian Keuangan mencatat, realisasi realisasi penerimaan pajak hingga akhir Desember 2021 telah mencapai Rp 1.277,5 triliun atau 103,9 persen dari target APBN 2021 yang sebesar Rp 1.229,6 triliun. Sekaligus tumbuh 19,2 persen dari penerimaan pajak tahun 2020 lalu yang sebesar Rp 1.072,1 triliun.

"Dari uang pajak itulah, pemerintah bisa melakukan banyak pembangunan. Dari mulai membangun infrastruktur pendidikan seperti sekolah hingga berbagai infrastruktur lainnya. Seperti jalan tol, bendungan, serta membeli vaksin Covid-19 yang kemudian diberikan secara gratis ke berbagai kalangan masyarakat," jelas Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini juga mengajak masyarakat, terlebih para selebritis yang memiliki pendapatan diatas rata-rata, untuk ikut mendukung kesuksesan Indonesia sebagai tuan rumah MotoGP pada 18-20 Maret 2022, di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Lombok, NTB.

Salah satu bentuk dukungan yang bisa dilakukan yakni dengan membeli tiket dan menonton langsung kejuaraan MotoGP. Sekaligus juga membeli berbagai merchandise yang diproduksi oleh UMKM lokal NTB, yang akan dijual di berbagai stand di sekitar sirkuit.

"Terdapat 5 kategori tiket MotoGP Mandalika, yakni General Admission, Standard Grandstand, Premium Grandstand, serta Deluxe Class dan Premiere Class dengan harga yang bervariasi, dari mulai Rp 100 ribuan hingga Rp 10 jutaan. Pembelian tiket bisa dilakukan di berbagai marketplace/aplikasi seperti xplorinid, dyandratiketcom, tiketcom, tiketapasacom, hingga aplikasi MyPertamina," pungkas Bamsoet. (*)