Nobar FIA WEC 6 Hours of Monza, Waketum Golkar Bamsoet Dukung Sean Gelael Raih Podium Juara

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo bersama keluarga besar IMI dan pecinta otomotif Indonesia mendukung perjuangan pembalap kebanggaan Indonesia, Sean Gelael, yang sedang bertarung di seri keempat FIA World Endurance Championship 2022, 6 Hours of Monza di Italia.

Perjuangan Sean Gelael, sang juara bertahan kelas LMP2 yang kini bergabung dalam Team WRT#31, dalam acara Nonton Bareng Acara nobar ini balapan 6 Hours of Monza bergulir secara serentak di beberapa gerai KFC Indonesia di Jakarta, Surabaya, dan Medan, tepatnya di KFC Naughty by Nature Senopati dan KFC Kemang Timur Jakarta, serta KFC Ahmad Yani dan KFC Aditywarman Surabaya, plus KFC Titi Kuning Medan.

"Start balapan dari posisi delapan, tidak menggetarkan semangat Sean dan rekan-rekan balapnya di WRT#31. Dalam enam jam waktu balapan, apapun bisa terjadi. Skill membalap ditunjang konsentrasi, fokus, dan semangat pantang menyerah merupakan kekuatan Sean dan kawan-kawannya untuk memberikan hasil terbaik menaklukan 6 Hours of Monza," ujar Bamsoet saat mengikuti Nobar Sean Gelael, di KFC Naughty by Nature Senopati, Jakarta, Minggu malam (10/7/2022).

Turut hadir antara lain, Chief Executive Officer PT Fast Food Indonesia Eric Leong, Dewan Penasehat IMI Robert Kardinal, Wakil Ketua Umum Hubungan Antar Lembaga IMI Pusat Junaidi Elvis, Bendahara Umum IMI Pusat Iwan One, Ketua IMI DKI Jakarta Anando Eko, Komisi Sosial IMI Pusat sekaligus Kabidkum Polda Metro Jaya Kombes Pol Putu Putera Sadana, Stand Up Comedian Marshell Widianto, dan penyanyi Bams Reguna Bukit.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, acara Nobar balap yang diselenggarakan kedua kalinya oleh KFC Indonesia ini menjadi sejarah bagi dunia olahraga Indonesia. Jika biasanya Nobar diselenggarakan untuk menyaksikan pertandingan sepakbola maupun badminton, kali ini juga dilakukan untuk menyaksikan balapan.

"Kami bangga sekali melihat anak Indonesia membalap di ajang internasional. Antusiasme masyarakat juga tidak lepas dari prestasi Sean Gelael yang mencatatkan rekor sebagai pembalap Indonesia pertama yang berhasil beberapa kali naik podium di ajang FIA WEC. Sean juga menjadi pembalap Indonesia pertama yang berhasil meraih posisi runner up dunia kelas LMP2 pada akhir musim FIA WEC 2021," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, KFC Indonesia juga akan mengadakan Nobar untuk dua seri terakhir WEC 2022, yakni 6 Hours of Fuji Speedway (Jepang) pada 11 September, dan terakhir 6 Hours of Sakhir (Bahrain) pada 12 November.

"Dengan kerja keras serta dukungan dan doa dari bangsa Indonesia, kita harapkan Sean dan rekan Team WRT#31 bisa kembali naik podium dengan finish di posisi pertama, sehingga di akhir musim nanti bisa menjadi juara dunia," pungkas Bamsoet. (*)