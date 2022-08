Ketua MPR RI Bamsoet Raih Juara III Kelas Menembak Presisi Eksekutif Menkumham Cup 2022

TRIBUNNEWS.COM - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Bela Diri (PERIKHSA) dan Dewan Penasehat Pengurus Besar Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Seluruh Indonesia (PB PERBAKIN) Bambang Soesatyo berhasil menjadi Juara III kelas menembak Presisi Eksekutif 15 meter, menyusul Menkumham Yasonna Laoly yang berhasil menjadi Juara I, serta Wadankormar Brigjen TNI (Mar) Endi Supardi yang berhasil menjadi Juara II, dalam Kejuaraan Menembak Menkumham Cup 2022.

Diselenggarakan Kementerian Hukum dan HAM RI untuk memperingati Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) ke-77, di Lapangan Tembak Hoegeng Iman Santoso, Mako Brimob, Depok.

Sebelumnya, Bamsoet berhasil menjadi Juara I Best of The Best Kelas Eksekutif dalam Kejuaraan Menembak Jaksa Agung Cup 2022 setelah mengalahkan Kepala BNN Komjen Pol Petrus Golose, Wakil Jaksa Agung Dr Sunarta dan Kajati Kalimantan Barat Mashudi, di Lapangan Tembak Perbakin, Senayan, Juli 2022.

Serta berhasil menjadi Juara III di Kelas Eksekutif Kejuaraan Menembak Menkumham Cup 2021, menyusul Mayjen (Mar) TNI Suhartono yang saat itu menjabat Dankormar TNI AL yang berhasil meraih Juara I, serta Wadankormar Brigjen TNI (Mar) Endi Supardi yang berhasil meraih Juara II, di Lapangan Tembak Yasonna H. Laoly, Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, pada Oktober 2021 serta tahun 2020 Bamsoet juga meraih Juara III Kejuaraan Menembak Kelas Eksekutif HUT TNI Angkatan Udara di Lapangan Tembak TNI-AU Halim Perdana Kesuma.

"Selain menembak Presisi Eksekutif 15 meter, kelas yang dipertandingkan dalam Kejuaraan Menembak Menkumham Cup 2022 ini antara lain Presisi Reguler 15 meter, Dueling Plat 15 meter, serta Speed Benchrest 200 meter. Diikuti sekitar 62 peserta, kejuaraan ini menjadi wadah mengasah kemampuan menembak Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenkumham sekaligus aktualisasi dan kolaborasi bagi jajaran Kemenkumham dengan berbagai mitra kerja dan jajaran terkait lainnya, sehingga bisa saling meningkatkan semangat kerja dan profesionalitas," ujar Bamsoet usai mengikuti Kejuaraan Menembak Menkumham Cup 2022, di Lapangan Tembak Hoegeng Iman Santoso, Mako Brimob, Depok, Sabtu (6/8/22).

Turut hadir antara lain, Pimpinan BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana, Dankorbrimob Komjen Pol Anang Revandoko, Wadanpaspampres Brigjen TNI (Mar) Oni Juniarto, Wadankormar Brigjen TNI (Mar) Endi Supardi, Wadanjen Kopassus Brigjen TNI Deddy Suryadi, Danpas Gegana Korps Brimob Polri Brigjen Pol Reza Arief Dewanto, Auditor Utama BPK RI Akhsanul Khaq, Senior Vice President (SVP) Bank Mandiri Thomas Wahyudi dan Senior Vice President BRI Fita Arisanti.

Ketua DPR RI ke-20 sekaligus mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini mengapresiasi konsistensi Menkumham Yasonna Laoly yang secara rutin setiap tahunnya menyelenggarakan kejuaraan menembak. Sehingga bisa semakin memasyarakatkan olahraga menembak ke berbagai kalangan masyarakat.

"Sebagai Ketua Umum PERIKHSA, secara khusus saya mengajak dan menyambut hangat jajaran ASN di Kemenkumham yang telah memiliki izin khusus kepemilikan senjata api bela diri untuk bergabung dalam keluarga besar PERIKHSA. Sehingga kita bisa saling bersinergi dan menguatkan," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, dalam hal peningkatan prestasi atlet menembak, PB PERBAKIN dibawah kepemimpinan Ketua Umum Letjen TNI Joni Supriyanto telah melakukan berbagai pembenahan teknis dan non teknis.

Hasilnya, mulai terlihat pada Sea Games 2019 yang diselenggarakan pada November 2019 lalu di Filipina, kontingen menembak Indonesia berhasil menjadi Juara Umum dengan mendapatkan 7 emas, 6 perak, dan 2 perunggu.

"Menjadi momentum kebangkitan cabang olahraga menembak, karena untuk pertama kalinya kontingen menembak Indonesia berhasil menjadi tim terbaik sejak Sea Games diselenggarakan perdana di Malaysia pada tahun 1977," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, prestasi tersebut tetap bisa dipertahankan.

Karena pada Sea Games 2022 yang diselenggarakan pada Mei 2022 di Vietnam, kontingen menembak Indonesia kembali berhasil menjadi Juara Umum cabang olahraga menembak, sekaligus menjadi cabang olahraga yang paling banyak menyumbang medali bagi Indonesia, dengan perolehan 8 emas, 6 perak, dan 2 perunggu.

"Di Olimpiade Tokyo 2020, atlet menembak Indonesia, Vidya Rafika Rahmatan Toyyiba, juga berhasil mengukir sejarah bagi Indonesia. Ia menjadi atlet menembak Indonesia pertama yang berhasil berlaga dalam olimpiade setelah berhasil melalui babak kualifikasi dengan mendapatkan skor 625,4 di Asian Shooting Championships 2019," pungkas Bamsoet. (*)