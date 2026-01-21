Kunci Gitar Dirimu Yang Dulu - Anggis Devaki: Mana Dirimu yang Dahulu yang Selalu Pentingkan Aku

ILUSTRASI CHORD GITAR - Potret gitar akustik untuk kunci chord dasar mudah dimainkan,Selasa (14/10/2025). Lirik dan kunci gitar lagu Dirimu Yang Dulu - Anggis Devaki chord dasar mudah dimainkan: Mana dirimu yang dahulu, yang selalu pentingkan aku, kini.

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Dirimu Yang Dulu dari Anggis Devaki viral di TikTok dan trending di YouTube karena liriknya yang emosional tentang perubahan pasangan, mudah dijadikan backsound konten galau, serta aransemen musiknya sederhana sehingga cocok dimainkan dalam versi akustik gitar.

Pande Putu Damae Anggis Devaki, atau yang lebih dikenal sebagai Anggis Devaki, adalah seorang penyanyi dan penulis lagu asal Denpasar, Bali.

Ia merupakan penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol musim ke-12.

Sebelumnya Anggis juga menjadi runner-up The Voice Kids Indonesia (Musim 2) pada tahun 2017 di bawah bimbingan mentor Tulus.

Lagunya yang berjudul "Dirimu Yang Dulu" mencapai 10 juta streams di Spotify pada Agustus 2025, menjadikannya duta kampanye global Spotify EQUAL pada September 2025.

Banyak pengguna memanfaatkan lagu ini untuk konten bertema patah hati, nostalgia, atau curahan perasaan, sehingga cepat menyebar.

Di YouTube, lagu ini trending karena video musik resminya dan berbagai cover akustik memperluas audiens.

Lagu Dirimu Yang Dulu - Anggis Devaki pertama kali dirilis pada 29 November 2024.

Penciptanya adalah Mario G Klau, seorang musisi dan penulis lagu yang dikenal dengan karya-karya balad penuh emosi.

Lirik yang paling sering dikutip dan viral di TikTok adalah: “Mana dirimu yang dahulu, yang selalu pentingkan aku, kini yang terdengar hanya suara amarahmu.”

Secara musikal, Dirimu Yang Dulu memiliki progresi akor yang sederhana dan melodi vokal yang kuat.

Hal ini membuatnya sangat cocok dibawakan dalam format akustik gitar.

Baca juga: Kunci Gitar Tulang Punggung - Fiersa Besari: Maafkan Aku Belum Bisa Membuatmu Bahagia

Versi akustik justru menonjolkan kekuatan lirik dan emosi penyanyi, sehingga pesan tentang kehilangan dan perubahan lebih terasa.

Berikut lirik dan kunci gitar lagu Dirimu Yang Dulu - Anggis Devaki dengan chord dasar yang mudah dimainkan:

Kunci Gitar Lagu Dirimu Yang Dulu - Anggis Devaki

[Intro:]

harusnya aku

katakan dari dulu

sebelum semua jadi begini..

kini terlanjur

kisah sudah tak sama

seperti awal bertemu..

kamu.. telah banyak berubah..

tak seperti yang kukenal dahulu..

[Reff:]

mana dirimu yang dahulu?

yang selalu pentingkan aku

kini yang terdengar hanya

suara amarahmu..

mana kekasihku yang dulu?

yang tak pernah bisa melihatku

menangis, bersedih

mana dirimu yang dahulu..?

hooo uwo uwo uwo ooooo..

mana kekasihku yang dulu?

kurindukan semua

masa bahagia seperti dulu

saat tulusmu masih untukku.. woo..

kamu.. kini jauh berbeda..

tak seperti yang ku ke-nal da-hu-lu..

[Reff overtune:]

mana dirimu yang dahulu?

yang selalu pentingkan aku

kini yang terdengar hanya

suara amarahmu..

mana kekasihku yang dulu?

yang tak pernah bisa melihatku

menangis, bersedih

mana dirimu yang da-hu-lu..?

(mana dirimu yang dahulu?)

(yang selalu pentingkan aku)

kini.. hanya..

suara amarahmu..

mana kekasihku yang dulu..?

yang pentingkan aku..

mana dirimu yang dulu..

kurindu dirimu yang dulu..

(Tribunnews.com)