Kamis, 22 Januari 2026
LIVE
Tribun Network
Tribunnews.com TribunnewsWiki.com TribunStyle.com TribunTravel.com TribunWow.com TribunNewsmaker.com TribunTrends.com TribunHealth.com TribunShopping.com Tribun-Video.com TribunJualBeli.com TribunBooking.com Cenderaloka.com
Tribun Epaper Gramedia.com Gramedia Digital
Tribun

Lirik Lagu

Terjemahan Lirik Lagu Let the Flames Begin - Paramore: This Is How We'll Dance When

Berikut ini merupakan terjemahan lirik lagu Let the Flames Begin yang dipopulerkan oleh grup band Paramore.

Editor: Salma Fenty
zoom-inlihat foto Terjemahan Lirik Lagu Let the Flames Begin - Paramore: This Is How We'll Dance When
ISTIMEWA/Andari Wulan Nugrahani
TERJEMAHAN LIRIK LAGU - Foto gitar akustik yang diambil pada Jumat (17/10/2025) sebagai ilustrasi musik. Berikut merupakan terjemahan lirik lagu Let the Flames Begin yang dipopulerkan oleh grup band Paramore. 
- Transpose +

TRIBUNNEWS.COM - Berikut terjemahan lirik lagu Let the Flames Begin yang dipopulerkan oleh grup band Paramore.

Lagu Let the Flames Begin masuk dalam album Riot! yang dirilis pada tahun 2007.

Paramore adalah sebuah band rock asal Amerika Serikat yang dibentuk pada tahun 2004 di Franklin, Tennessee.

Band ini dikenal luas karena kontribusinya pada skena pop-punk dan alternative rock sejak pertengahan 2000-an dan tetap memiliki pengaruh besar dalam musik rock modern. 

Paramore merilis album debutnya, All We Know Is Falling, pada Juli 2005. Album ini memperkenalkan band kepada dunia musik dengan gaya pop-punk dan rock yang emosional.

Kesuksesan besar datang pada album kedua mereka, Riot!, yang dirilis tahun 2007.

Album ini mendulang popularitas melalui hit-hit seperti “Misery Business”, “Crushcrushcrush”, dan “That’s What You Get”, dan menjadi tonggak penting karier Paramore di kancah musik global.

Berikut terjemahan lirik lagu Let the Flames Begin - Paramore:

What a shame we all became such fragile, broken things
Sungguh memalukan kita semua menjadi rapuh dan mudah hancur

A memory remains just a tiny spark
Yang tersisa hanya percikan kecil kenangan

I give it all my oxygen
Kuberikan semua oksigenku

To let the flames begin
Agar bara ini menyala

So let the flames begin
Nyalakanlah bara ini

Oh, glory
Oh, kejayaan

Oh, glory
Oh, kejayaan

Regional

Daftar Kota dan Kabupaten Berpotensi Hujan Lebat-Sangat Lebat pada Kamis, 22 Januari 2026

Seleb

Tanggapi Gugatan Warisan, Sule Ingatkan Tanggung Jawab Teddy ke Anak dari Pernikahan Terdahulu

Sport

16 Besar Indonesia Masters 2026: 3 Partai Perang Saudara, Kans Ganda Putra Lebih Dulu ke Semifinal

Halaman 1/2
12
Tags
Lirik Lagu
Paramore
Evergreen
Rekomendasi untuk Anda
Video Pilihan
KDM Ngamuk saat Sidak Tambang Ilegal: Itu Udah Ada Police Line Masih Produksi, Besok Saya Pidana Ini
KDM Ngamuk saat Sidak Tambang Ilegal: Itu Udah Ada Police Line Masih Produksi, Besok Saya Pidana Ini

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan