Terjemahan Lirik Lagu Let the Flames Begin - Paramore: This Is How We'll Dance When

Berikut merupakan terjemahan lirik lagu Let the Flames Begin yang dipopulerkan oleh grup band Paramore.

Lagu Let the Flames Begin masuk dalam album Riot! yang dirilis pada tahun 2007.

Paramore adalah sebuah band rock asal Amerika Serikat yang dibentuk pada tahun 2004 di Franklin, Tennessee.

Band ini dikenal luas karena kontribusinya pada skena pop-punk dan alternative rock sejak pertengahan 2000-an dan tetap memiliki pengaruh besar dalam musik rock modern.

Paramore merilis album debutnya, All We Know Is Falling, pada Juli 2005. Album ini memperkenalkan band kepada dunia musik dengan gaya pop-punk dan rock yang emosional.

Kesuksesan besar datang pada album kedua mereka, Riot!, yang dirilis tahun 2007.

Album ini mendulang popularitas melalui hit-hit seperti “Misery Business”, “Crushcrushcrush”, dan “That’s What You Get”, dan menjadi tonggak penting karier Paramore di kancah musik global.

Berikut terjemahan lirik lagu Let the Flames Begin - Paramore:

What a shame we all became such fragile, broken things

Sungguh memalukan kita semua menjadi rapuh dan mudah hancur

A memory remains just a tiny spark

Yang tersisa hanya percikan kecil kenangan

I give it all my oxygen

Kuberikan semua oksigenku

To let the flames begin

Agar bara ini menyala

So let the flames begin

Nyalakanlah bara ini

Oh, glory

Oh, kejayaan

Oh, glory

Oh, kejayaan