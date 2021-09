Komunitas BECAK Babel, Para Pahlawan Muda yang Gemar Edukasi Pengelolaan Sampah

TRIBUNNEWS.COM – Saat ini, sampah menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang mengkhawatirkan di Indonesia. Mengutip Kompas.id, McKinsey and Co and Ocean Conservancy menyebutkan produksi sampah Indonesia mencapai sekitar 175.000 ton per hari, 15 persennya adalah sampah plastik.

Ini membuat Indonesia berada pada peringkat nomor 2 sebagai penghasil sampah plastik terbanyak di dunia. Jika tidak ditekan sedini mungkin, Indonesia berpotensi menjadi negara kontributor sampah terbesar di masa depan.

Kondisi lingkungan memprihatinkan tersebut mendorong sekumpulan pemuda di Bangka Belitung untuk membuat aksi nyata pelestarian lingkungan, yakni Komunitas Bangka Environment Creative Activist of Kawa (BECAK).

Komunitas yang dibentuk dan berisikan para kelompok pemuda ini berfokus menjaga keasrian lingkungan sekitar.

Dengan berlandaskan kepedulian dan tujuan yang sama, komunitas BECAK Babel dibentuk pada November 2015 dan kini telah terdiri dari 27 orang pengurus, serta relawan peduli lingkungan sebanyak 213 orang dari berbagai latar belakang profesi.

Komunitas ini menjalankan misinya lewat berbagai kegiatan, salah satunya dengan mengedukasi masyarakat akan pentingnya melestarikan lingkungan.

Tak hanya itu, para aktivis dari BECAK Babel juga kerap kali mengadakan pelatihan seminar atau kajian mengelola lingkungan hidup.

Yang patut diacungi jempol, mereka juga proaktif menggandeng masyarakat melakukan pengolahan sampah dan aksi bersih (clean up) sampah pantai, juga berbagai aktivitas peduli lingkungan lainnya.

Inisiasi pengelolaan sampah terpadu

Komunitas BECAK juga melakukan langkah konkret lainnya, yakni melalui community development dan bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan menjadi relawan anti Narkoba.