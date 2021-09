Ketua DPR RI Ajak Negara Maju Bantu Negara Berkembang Soal Pengurangan Emisi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara mengenai isu perubahan iklim dalam forum ketua-ketua parlemen dunia, Fifth World Conference of Speakers of Parliament (5WCSP) di Wina, Austria.

Puan juga turut mempromosikan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan rencana aksi global.

Hal tersebut disampaikan Puan pada diskusi panel bertajuk ‘Transforming The Economy to Combat Climate Change and Promote Sustainable Development’ yang diselenggarakan di sela-sela 5WCSP, Rabu (8/9/2021).

Dia menyampaikan berbagai dampak pandemi Covid-19 bisa menghambat pencapaian SDGs pada 2030.

“Dunia tengah menghadapi badai yang sempurna (perfect storm) dengan adanya pandemi Covid-19, dan mendorong lebih dari 120 juta orang ke dalam kemiskinan ekstrem. Ketidakpastian ekonomi global semakin memperumit pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan,” kata Puan.

Dengan adanya berbagai tantangan global yang datang bersamaan, Puan mengajak dunia internasional meningkatkan kerja sama dan solidaritas global.

Apalagi, kata Puan, krisis iklim terus menjadi ancaman bagi seluruh umat manusia.

“Struktur ekonomi global memainkan peran penting dalam tekad kita untuk mengurangi emisi, mengentaskan kemiskinan, dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi,” ujarnya.

Puan pun mendorong peningkatan penggunaan energi terbarukan dan penerapkan strategi pembangunan hijau atau rendah karbon.

