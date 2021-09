SBY Optimis 20 Tahun Mendatang Demokrat Meraih Sukses Seperti di Masa Lalu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan pengurus Partai Demokrat lainnya menjanjikan dan berada di jalan yang benar.

Hal itu disampaikan SBY saat berpidato dalam acara peringatan hari ulang tahun ke-20 Partai Demokrat yang jatuh pada Kamis (9/9/2021).

"Saya melihat dengan rasa syukur sekarang ini, bahwa kepemimpinan sekarang, baik ketua umum maupun pemimpin-pemimpin yang lain itu menjanjikan, promising," kata SBY seperti dikutip dari Kompas.com.

"Para pemimpin Partai Demokrat sekarang telah memimpin dan membina partai yang kita cintai on the right track, pada arah yang benar, pada jalan yang benar, dengan cara yang benar," ujar SBY menambahkan.

SBY juga berpandangan, Partai Demokrat kini memiliki visi dan komitmen untuk rakyat yang kuat dan jelas.

Baca juga: 20 Tahun Partai Demokrat, Begini Harapan Ibas

Menurut SBY, hal itulah yang ditunggu dan diharapkan oleh rakyat, bahwa partai tidak hanya mengurusi dirinya sendiri tetapi harus mengurusi rakyat.

SBY juga memuji sikap kader-kader Partai Demokrat di daerah yang melakukan tindakan nyata dengan turun ke lapangan untuk membantu dan menolong rakyat.

Dengan modal-modal tersebut, SBY yakin dalam waktu 20 tahun ke depan Partai Demokrat akan meraih kesuksesan baru, termasuk pada Pemilihan Umum 2024 mendatang.

"Itu modal yang sangat penting untuk dimiliki sebuah partai dan tentunya partai kita. Inilah penglihatan saya, inilah visi saya, inilah prediksi saya," ujar Presiden keenam RI itu.

"Untuk Demokrat 20 tahun mendatang Insya Allah akan meraih sukses baru yang tidak kalah gemilang dengan sukses di masa lalu," kata SBY.