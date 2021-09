SBY Berharap Partai Demokrat Tetap Menjadi Parpol yang Konsisten: 'Jangan Memiliki Standar Ganda'

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta jajaran PD memiliki sikap konsisten.

Pasalnya, saat ini ada di luar pemerintahan, dan SBY menilai Demokrat harus konsisten dan menghormati demokrasi.

"Saya berharap Partai Demokrat tetap menjadi partai politik yang konsisten, jangan memiliki standar ganda, double standard," kata SBY dalam pidato politiknya merayakan 20 tahun Partai Demokrat, Kamis (9/9/2021).

Contohnya baik ketika Demokrat berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, dikatakan SBY, harus tetap menghormati demokrasi.

"Menghormati hak-hak asasi manusia, memperjuangkan kepentingan rakyat. Utamanya golongan tidak mampu, membikin ekonomi adil," tambah dia.

Dengan begitu, SBY mengatakan publik dapat menilai parpol mana yang konsisten dengan sikapnya.

"Apakah kita bagian dari pemerintahan seperti dulu ketika saya memimpin atau di luar pemerintahan, perjuangan kita harus tetap sama. Rakyat akan menilai partai politik mana yang paling konsisten, baik ketika berada di pemerintahan maupun ketika berada di luar pemerintahan," ucap dia.

Demokrat, dilanjutkan SBY, juga harus benar-benar menjalankan nilai-nilai demokrasi dalam menjalankan tugasnya.

Baca juga: SBY Optimis 20 Tahun Mendatang Demokrat Meraih Sukses Seperti di Masa Lalu

"Namanya pun Partai Demokrat, mengapa dulu saya pilih nama Partai Demokrat karena dalam hati dan pikiran saya Partai Demokrat benar-benar menjalankan demokrasi yang sesungguhnya dan juga menjadi champions of democracy tadi," ujarnya.

Dia juga meminta para pemimpin dan kader Demokrat selalu dekat dengan rakyat dan memahami setiap persoalan yang ada.

"Pahamilah persoalan dan kesulitan rakyat, dengarkan aspirasi mereka dan perjuangkan aspirasi itu. Itulah jati diri Partai Demokrat yang sesungguhnya, dekat dengan rakyat, perjuangkan kepentingan rakyat," ujarnya.

"Para pemimpin dan kader Demokrat juga harus sensitif, peka, peduli pada keadilan, pada kebebasan, pada ekonomi yang adil dan ramah lingkungan, dan pada bangsa pada hadirnya masyarakat dan bangsa yamg rukun dan bersatu. Tidak ada yang disebut dengan konflik identitas, we are one, kita hormati pluralisme. Itulah nilai dan jati diri Partai Demokrat," pungkas SBY.