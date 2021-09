Ekonomi Kreatif Miliki Potensi Besar untuk Capai SDGs

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sektor ekonomi kreatif dianggap memiliki potensi besar untuk Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menerangkan ekonomi kreatif tidak mengenal batas.



Karena itu memiliki potensi besar dalam pencapaian SDGs.

"Yang dapat jadi jawaban untuk banyak permasalahan, bukan cuma tantangan ekonomi tapi juga sosial dan keamanan," ucap Sandiaga dalam pembukaan The 2nd Planet Tourism Indonesia 2021, Beyond Recovery, Towards Sustainability, Rabu (22/9).

Sandiaga mengajak para pelaku pariwisata berkolaborasi.

Hal tersebut demi memanfaatkan masa pandemi sebagai momentum kebangkitan sektor pariwisata.

"Ada tiga strategi utama dalam membangkitkan lagi sektor perekonomian kreatif dan pariwisata yang sempat terpuruk akibat wabah yang mengguncang dunia, yakni inovasi, adaptasi dan kolaborasi," katanya.

Penting, ucap Sandiaga, agar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terus berinovasi dan mengembangkan digitalisasi.

Terutama di tengah pandemi Covid-19.