Dubes RI untuk Republik Kolombia Priyo Iswanto Terima Penghargaan Carlos Lemos Simmonds

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mengakhiri masa tugasnya, Duta Besar RI untuk Republik Kolombia merangkap Antigua dan Barbuda, St. Kitts and Nevis, dan Barbados, Dr Priyo Iswanto menerima penghargaan “Carlos Lemos Simmonds” dari La Sociedad Colombiana de Prensa y Medios de Comunicación/SCP), Rabu (29/9/2021) waktu setempat di Casa Museo Francisco de Paula Santander, Bogota.

Dalam upacara yang didahului Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan iringan drum band dari Kepolisian Nasional Kolombia, penghargaan tersebut diserahkan oleh mantan Ibu Negara, Martha Blanco Lemos, selaku Presiden Sociedad Colombiana de Prensa y Medios de Comunicación (SCP).

Gustavo Casasbuenas Vivas (Presiden Eksekutif SCP) yang memimpin acara penganugerahan tersebut menyampaikan bahwa penghargaan “Carlos Lemos Simmonds” diberikan kepada Dubes Priyo Iswanto atas kontribusi nyata dalam membangun demokrasi, keterbukaan, dan menumbuhkan nilai-nilai sosial kedua negara yaitu Indonesia dan Kolombia selama bertugas selama 4,5 tahun di Kolombia.

Dubes Priyo mengatakan penghargaan ini merupakan pengakuan oleh masyarakat Kolombia terhadap peningkatan kerja sama yang sangat signifikan antara Indonesia dan Kolombia.

Meski masih dalam masa pandemi, hubungan dagang kedua negara sampai dengan bulan Juli 2021 telah melampui volume perdagangan pada masa sebelum pandemi (naik 118,7 persen).

"Momentum pemberian juga sangat mengesankan sebagai penutup masa tugas saya sebagai duta besar untuk Kolombia pada akhir September ini," kata Priyo dalam keterangannya, Kamis (30/9/2021).

Selain kepada Priyo Iswanto, penghargaan juga diberikan kepada Duta Besar Polandia Paweł Woźny, Mr. José Vicente Carreño (anggota Parlemen Kolombia), Dr. Maia Teresa Ramirez (Presiden televisi TELECAFE), Mr. Justo Murcia (Presiden Indoamerican University Educational Corporation and Polytechnic ICAF), Dr. Reina Irene Gonzales (President of the Foundation Reconciliation Future of Colombia).

Penghargaan Carlos Lemos Simmonds, diambil dari nama mantan Presiden Kolombia, merupakan penghargaan yang diberikan oleh La Sociedad Colombiana de Prensa y Medios de Comunicación/SCP, yaitu Perhimpunan Media Komunikasi dan Pers Kolombia yang dibina oleh mantan Presiden Republik Kolombia ke-24 yaitu Dr. Alfonso López Michelsen pada 4 Agustus 1998.

Sejak didirikan, perhimpunan ini memiliki komitmen melakukan pengembangan di bidang komunikasi dan jurnalisme di Kolombia serta memberikan penghargaan kepada warga dan entitas yang menonjol karena jasa dan kontribusi terhadap demokrasi, konstitusional, dan institusi Kolombia.

Penghargaan ini adalah penghargaan ke-9 yang diterima oleh Dubes Priyo Iswanto selama mengemban tugas sebagai Duta Besar LBBP RI di Kolombia.

Hal tersebut tentu merupakan kebanggaan dan kehormatan bagi bangsa Indonesia sekaligus membuktikan bahwa kerja sama antara Indonesia dan Kolombia terus meningkat dan citra Indonesia semakin positif dan dikenal baik oleh masyarakat Kolombia.

Hadir pada acara penganugerahan yaitu Presiden SCP Martha Blanco de Lemos, anggota Parlemen, Gubernur Propinsi Quindío Direktur Peradilan Militer Kolombia, Perwira tinggi kepolisian, dan tamu undangan lainnya.