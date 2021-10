Kumpulan Link Twibbon Hari Batik Nasional 2 Oktober 2021, Simak Sejarah Singkatnya di Sini

TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah link Twibbon Hari Batik Nasional 2021 yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober.

Tahun 2021 ini, Hari Batik Nasional jatuh pada hari ini, Sabtu (2/10/2021).

Hal tersebut memperingati ditetapkannya batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) pada 2 Oktober 2009 oleh UNESCO.

Mengutip denpasarkota.go.id, keputusan UNESCO tersebut dilatarbelakangi bahwa batik Indonesia terkait erat banyak simbol yang bertautan dengan status sosial, kebudayaan lokal, alam, dan sejarah itu sendiri.

Batik sendiri memiliki sejarah panjang, di mana setiap corak atau motifnya mengandung filosofi atau makna yang begitu kental dengan nilai-nilai kehidupan.

Link Twibbon Hari Batik Nasional

Link Twibbon Hari Batik Nasional ke-1 >>> Klik

Link Twibbon Hari Batik Nasional ke-2 >>> Klik

Link Twibbon Hari Batik Nasional ke-3 >>> Klik

Link Twibbon Hari Batik Nasional ke-4 >>> Klik

Link Twibbon Hari Batik Nasional ke-5 >>> Klik