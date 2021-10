INDEF: Komponen Cadangan Jadi Alternatif Hemat Pos Anggaran Pertahanan

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Andry Satrio Nugroho menyebut Komponen Cadangan (komcad) bisa jadi solusi mengefisiensikan anggaran pertahanan, khususnya terkait sumber daya manusia (SDM).

Pasalnya kata dia, anggaran belanja pegawai jadi salah satu sumber pengeluaran terbesar Kementerian Pertahanan.

"Untuk komcad sendiri, kalau kita lihat, memang sangat potensial (mengefisiensi anggaran pertahanan). Apalagi kalau kita berbicara masalah ZGP (zero growth personnel), di mana tidak ada penambahan personel baru seiring dengan kebutuhan pertahanan hari ini," kata Andry dalam keterangannya, Rabu (6/10/2021).

Dan kalau kita melihat lagi dari segi anggaran pertahanan, di mana setengah dari anggaran pertahanan tersebut dibelanjakan untuk belanja personel. (Maka) komcad menjadi salah satu alternatif solusi untuk menghemat anggaran pertahanan," sambungnya.

Ia menjabarkan, berdasarkan data Kementerian Pertahanan, pos belanja pegawai pertahanan nyaris selalu tertinggi dibanding pos pengeluaran lainnya.

Misalnya pada tahun 2016, belanja pegawai mencalai 39,99 persen, disusul belanja modal 30,8 persen dan belanja baeang 27,3 persen dari total anggaran.

Kemudian di tahun 2017, belanja pegawai 39,97 persen, belanja barang 43,8 persen, dan belanja modal 33,5 persen.

Pada 2018, belanja pegawai naik menjadi 45,4 persen. Sementara pada 2019 belanja pegawai tercatat 50,5 persen. Sedangkan pada 2020, belanja pegawai sebesar 35,37 persen.

Menurut Andry, dengan memanfaatkan komcad untuk menekan belanja pegawai, anggaran pertahanan bisa dimaksimalkan untuk porsi nonpersonel, seperti infrastruktur dan teknologi.

"Tentu adanya efisiensi dari belanja pertahanan tersebut, terlebih kalau ada solusi alternatif seperti komcad, saya rasa, efisiensi dari anggaran tersebut bisa dikejar sehingga efektivitas dari penggunaan anggaran tersebut bisa lebih maksimal," katanya.

Merujuk pada Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, Komponen Cadangan (komcad) merupakan sumber daya nasional yang disiapkan untuk dikerahkan guna memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama yakni TNI.