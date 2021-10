Peringati Hari Santri, RMI-PBNU Gandeng Amazon Web Services Gelar Kompetisi Santri 4.0 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam rangka Hari Santri 2021, Rabithah Ma'ahid Islamiyah Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) menggelar Award Kompetisi Santri 4.0 pada Kamis (21/10).

Acara penghargaan kompetisi bertema 'Pemanfaatan Teknologi Digital Tepat Guna di Pesantren' ini merupakan hasil kerja sama RMI dengan Amazon Web Services (AWS) untuk melakukan pelatihan dan mengadakan kompetisi berbasis teknologi.

Dalam sambutannya, Ketua RMI PBNU KH Abdul Ghofar Rozin mencatat adanya hikmah di balik pandemi.

“Di satu sisi kita mengetahui pesantren masih berusaha mengejar ketertinggalan di dunia digital. Di sisi lain kita bergembira, karena daya adaptasi yang dimiliki oleh pesantren selama 1,5 tahun ini luar biasa besar, dari yang tidak tahu apa-apa mengenai pembelajaran jarak jauh, sekarang beberapa bisa jadi driver perubahan dan transformasi digital,” ujar Gus Rozin, kepada wartawan, Kamis (21/10/2021).

Selama ini, AWS telah mengadakan pelatihan cloud computing dan program 100 laptop untuk pesantren. Farid, selaku perwakilan dari AWS mengungkapkan rasa bahagianya karena program ini memberikan dampak yang bermanfaat.

“Ini bukan perkara mudah, karena selain belum ratanya infrastruktur seperti internet atau komputer, juga sebagian besar siswa kita belum memahami apa itu teknologi cloud,” kata Farid.

Kompetisi yang diadakan merupakan usulan pengurus RMI dengan memberikan kesempatan para santri mengirimkan proposal proyek berlandaskan permasalah santri melalui teknologi. Antusias santri amat besar, hingga akhirnya terpilih 5 tim pondok pesantren (ponpes) dengan aplikasi paling menarik.

Pemenang Kompetisi Santri 4.0 adalah Ponpes Putri Al-Badi’iyyah untuk kategori 'The Most Innovative Female Santri' dan Ponpes Al-Yasini untuk kategori 'The Most Product Market Need'.

Sedangkan 3 pemenang terbaik dari seluruh peserta adalah Ponpes Al-Mubarok Sungkai dengan aplikasi Siskesakti sebagai juara pertama, Ponpes Sabilurrosyad dengan aplikasi dan program Ayo Ngabdi di posisi kedua, dan Ponpes Nuril Anwar dengan program Santri Stream sebagai juara ketiga.