Lowongan Kerja Google Tahun 2021: Tersedia 25 Posisi, Penempatan di Jakarta

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lowongan kerja Google tahun 2021.

Google sedang membuka lowongan kerja untuk 25 posisi yang berlokasi di Jakarta, Indonesia.

Lowongan kerja Google Indonesia ini berlangsung secara online.

Sebagian posisi lowongan kerja pendaftaran ini paling lambat pada 15 November 2021.

Baca juga: Telkom Buka Lowongan Kerja untuk 4 Divisi: Buka hingga 31 Desember 2021, Cek rekrutmen.telkom.co.id

Baca juga: Lowongan Kerja PT Astra Honda Motor Dibuka hingga 30 November 2021, 5 Posisi Tersedia

Google Doodle Ellya Khadam 2021 (Tagkapan layar Google.com)

Dikutip dari careers.google.com berikut posisi dan kualifikasi yang dibutuhkan:

1. Startegy and Operations Lead, Go to Market

- Pendidikan S1

- Berpengalaman 4 tahun di bidang strategi atau operasi

- Berpengalaman dalam bidang proyek manajemen dan eksekusi

2. Bussines Intern