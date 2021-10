2 Tahun Jabat Wamen LHK, Komunikasi Alue Dohong Dengan Menteri Siti Nurbaya Harmonis

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dr. Alue Dohong berbagi pengalaman selama 2 tahun menjabat sebagai Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) membantu Menteri LHK Siti Nurbaya.

Ia mengatakan pada Perpres 92/2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan disebutkan bahwa Menteri dan Wakil Menteri adalah satu kesatuan.

Tugas wamen adalah membantu menteri menjalankan tugas dan fungsinya, serta membantu mengkoordinir secara internal birokrasi serta tugas-tugas lain yang bisa diberikan.

"Jadi saya selama dua tahun ini menikmati, karena antara saya dan bu menteri itu komunikasi, dialognya, kemudian beliau sebagai birokrat ulung, punya pengalaman dan sejarah birokrat yang panjang sebagai sekjen di Kemendagri, kemudian Sekjen DPD, saya banyak belajar dari beliau," kata Dr. Alue Dohong di kantor KLHK, Kamis (28/10/2021).

Wamen LHK itu mengaku dirinya orang yang minim pengalaman birokrasi.

Sehingga transfer of knowledgenya mengelola birokrasi itu banyak ia dapatkan dari Menteri LHK.

"Beliau selaku senior banyak nasehat, saya sebagai junior ya harus banyak belajar. Bagi saya harmonisasi, komunikasi, dialog diantara kami sangat cair dan berjalan lancar. Publik pun juga bisa menilai," ujarnya.

Kadangkala ketika ada masalah kehutanan di daerah misalnya, komunikasi dengan Menteri LHK dilakukan sampai larut malam.

Koordinasi ia dan Menteri Siti berjalan harmonis, sebagaimana harapan Presiden Joko Widodo.

Apalagi menyikapi dinamika pada isu lingkungan hidup sangat tinggi, sehingga membutuhkan respon yang cepat.

"Ya namanya bu menteri ini orang kerja juga ya, prinsip beliau adalah right what you do,do what you write. Artinya kadang sabtu minggu pun kita rapat, mau tengah malam itu sudah biasa," ujarnya.

Wamen Alue Dohong ditunjuk Presiden Jokowi pada 25 Oktober 2019 dan merupakan orang Dayak pertama yang menduduki posisi Wakil Menteri.

Selama dua tahun terakhir ia berusaha maksimal menjalankan perintah serta fungsi yang diamanahkan oleh Presiden dan bisa membantu Menteri KLHK didalam menjalankan tugas dan fungsi kementerian LHK.

Dan itulah memang kerja yang menjadi harapan dari Presiden RI untuk tugas yang harus disampaikan dengan rasa untuk menjawab tantangan pada lingkungan hidup.

"Kita tidak hanya deliver tapi juga sense. Jadi tugas dan fungsi kita harus terkerjakan dan terlaksana dengan benar. Karena memang dinamika isu LHK ini sangat tinggi, jadi kalau ada demo-demo ya itu memang tantangan kita yang harus kita respon dan responnya tidak mengenal waktu. Kadang jam 3, jam 4 pagi (beliau masih respon)," ujarnya.