Prabowo Tekankan Pentingnya Pendidikan dan Penguasaan Teknologi Bagi Perwira Masa Kini

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menekankan pentingnya pendidikan dan penguasaan teknologi bagi para perwira masa kini.

Saat ini teknologi dalam sektor pertahanan berkembang pesat di tengah dinamika lingkungan strategis yang terjadi.

Prabowo juga berpesan agar para perwira terus belajar dan berlatih supaya mampu menjaga kedaulatan dan wilayah Indonesia dengan sebaik-baiknya.

Hal itu ditegaskan Prabowo saat memberikan ceramah pembekalan kepada Perwira Siswa Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Pasis Seskoau) Angkatan 58 Tahun Pelajaran (TP) 2021 di Gedung Widya Mandala I, Seskoau, Lembang, Bandung, Jawa Barat, Selasa (2/11/2021).

“Keunggulan di pertempuran, keunggulan di saat-saat yang kritis, semua keunggulan itu hanya bisa datang dari latihan, dari pendidikan,“ kata Prabowo dalam laman resmi Kemhan, kemhan go.id, Rabu (3/11/2021).

Prabowo menjelaskan Indonesia harus mempunyai TNI Angkatan Udara (AU) yang maju.

Sebab, kekuatan nasional di udara adalah salah satu faktor yang menentukan dalam perang modern.

Hal tersebut, kata dia, selaras dengan pernyataan Presiden pertama Indonesia Soekarno pada awal berdirinya TNI AU.

Prabowo juga memberikan 17 judul buku kepada para pasis Sesko AU untuk memperkaya wawasan dan pemikiran para perwira tentang pertahanan.

“Harapan saya, kalian sebagai pemimpin harus pemikir. The beauty of a commander is to think. Tugas pemimpin adalah untuk berpikir,” kata dia.

Turut hadir pada ceramah pembekalan tersebut, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Komandan Seskoau Marsekal Muda TNI Widyargo Ikoputra, dan jajaran pejabat serta civitas akademika Seskoau.

Ceramah Pembekalan Menhan Prabowo Subianto di Seskoau yang mengetengahkan tema “Pengembangan Postur TNI Masa Depan” tersebut digelar secara fisik dan virtual dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.