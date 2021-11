Kumpulan Ucapan Hari Ayah Nasional 12 November dalam Bahasa Inggris dan Artinya

TRIBUNNEWS.COM - Hari Ayah Nasional diperingati setiap tanggal 12 November.

Hari ayah menjadi momen yang tepat untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada ayah tercinta.

Ayah merupakan orang yang berpengaruh dalam hidup anak-anaknya, karena sosok ayah adalah seorang panutan di dalam keluarga.

Maka untuk mengapresiasi betapa besar peran seorang ayah dalam hidup kita, mari kita rayakan Hari Ayah Nasional dengan memberikan ucapan atau kata-kata yang cocok bagi ayah yang kita sayangi.

Berikut Tribunnews rangkum 15 ucapan dalam bahasa Inggris beserta artinya yang cocok untuk kita ungkapkan kepada ayah kita, ataupun untuk dibagikan ke sosial media, dikutip dari lovepopcards.com dan ideas.hallmark.com:

1. Dad. You have given me the best things in life, Your time, your care, and your love. I am truly grateful to have you in my life. Happy Father's Day!

"Ayah, Ayah telah memberiku hal-hal terbaik dalam hidup, Waktu Ayah, perawatan Ayah, dan cinta Ayah. Aku benar-benar bersyukur memiliki Ayah sepertimu dalam hidupku. Selamat Hari Ayah!"

2. Thanks for acting like a kid when I was a kid, acting like a friend when I needed a friend, and acting like a parent when I needed one. You are the best man I know. Happy Father's Day

"Terima kasih telah mendidikku ketika aku masih kecil, bertingkah seperti sahabat ketika aku membutuhkan sahabat, dan bertindak seperti orang tua ketika aku membutuhkanmu. Ayah adalah pria terbaik yang aku tahu. Selamat Hari Ayah"

3. Dad. Although time and distance may separate us, your guidance, advice, and love has stuck with me through it all. I would not be who I am today without you. Enjoy your special day.