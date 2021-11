Program Triple Degree Mampu Tingkatkan Kualitas SDM Lulusan Perguruan Tinggi

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Pascasarja Kalbis Institute Hendy Tannady menilai program triple degree dapat mengangkat kualitas sumber daya manusia (SDM) lulusan perguruan tinggi.

Menurutnya, program ini membuat lulusan perguruan tinggi di Indonesia dapat bersaing secara global.

"Program ini didesain untuk para profesional yang sedang mempersipkan diri dalam menghadapi tantangan global," kata Hendy melalui keterangan tertulis, Senin (22/11/2021).

Hendy mengatakan lulusan dengan program triple degree dapat memiliki kemampuan intelektual yang tinggi.

"Mencetak lulusan-lulusan yang tidak hanya baik karakternya, juga berintelektual tinggi dan berdaya saing global," ucap Hendy.

Kalbis Institute sendiri telah meluncurkan Program Triple Degree MM–MBA in Business Strategy.

Program ini hasil kerja sama Kalbis International dengan International University of Applied Science, Jerman dan mendapat pengakuan dari London South Bank University, Inggris.

Lulusannya akan mendapatkan gelar Master of Management (MM) dari Kalbis Institute, German Master of Administration (MBA) dari International University of Applied Science, Jerman, dan British Master of Administration (MBA) dari London South Bank University.

"Selalu siap mendukung program pemerintah dalam hal pengembangan sumber daya manusia di Indonesia," ujar Head of Branding and Communication Kalbis Institute Raymond Christantyo.

Program ini dapat diselesaikan oleh setiap mahsiswa dalam 18 bulan.