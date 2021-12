15 Ucapan Hari Ibu Nasional 22 Desember, dalam Bahasa Inggris dan Terjemahannya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut 15 ucapan untuk ibu dalam bahasa Inggris dan terjemahannya untuk memperingati Hari Ibu

Hari Ibu Nasional diperingati setiap tanggal 22 Desember.

Terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan untuk memperingati Hari Ibu, salah satunya yakni memberi ucapan kepada Ibu.

Anda dapat mengucapkannya secara langsung ataupun melalui pesan singkat.

Tribunnews.com merangkum 15 ucapan untuk memperingati Hari Ibu dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.

Ucapan Hari Ibu

Dilansir shutterfly.com, berikut 15 ucapan Hari Ibu:

1. Happy Mothers Day! Thank you for everything you’ve done for us. It’s more than we can ever repay you!

Selamat Hari Ibu! Terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk kami, jasamu melebihi dari yang bisa kami berikan kepadamu!

2. I love you and wish you the best Mothers Day!