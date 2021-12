Dituntut 10 Tahun Bui, Eks Dirut PT ASABRI Bakal Bacakan Nota Pembelaan Pekan Depan

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim kuasa hukum terdakwa eks Direktur Utama PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) Sonny Widjaja akan menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi atas tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) atas kasus dugaan tindak pidana korupsi.

Persidangan dengan agenda pembacaan pleidoi tersebut rencana digelar pada Senin (13/12/2021) pekan depan di ruang sidang utama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Jadi yang mulia, kami kuasa hukum terdakwa dan terdakwa Sonny Widjaya pribadi akan membacakan nota pembelaan di sidang berikutnya," kata anggota kuasa hukum Sonny Widjaja dalam persidangan, Senin (6/12/2021).

Menyikapi permintaan itu, majelis hakim menyetujui dan menunda jalannya persidangan pada Senin ini, dan akan dibuka kembali pada Senin pekan depan dengan agenda pembacaan nota pembelaan.

"Baik, terdakwa dan kuasa hukum akan membacakan hak nya yakni nota pembelaan atas tuntutan penuntut umum, pada Senin pekan depan, sidang hari ini ditutup," kata Majelis Hakim seraya menutup persidangan.

Sebelumnya, Jaksa penuntut umum (JPU) menjatuhkan tuntutan pidana terhadap eks Direktur Utama PT Asabri (Persero) Sonny Wijaya.

Pembacaan tuntutan itu dibacakan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (6/12/2021).

Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan Sonny secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pertama primer.

"Menyatakan Sony terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer pasal Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana," kata jaksa dalam persidangan, Senin (6/12/2021).