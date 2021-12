Kumpulan Ucapan Selamat Natal 2021 dengan Bahasa Indonesia dan Inggris

TRIBUNNEWS.COM - Perayaan Natal 2021 tinggal menghitung hari.

Hari Raya Natal tahun 2021 ini jatuh pada Sabtu (25/12/2021) mendatang.

Bagi kamu yang merayakan, jangan lupa untuk menyiapkan berbagai ucapan Natal.

Ucapan Natal ini bisa kamu share ke sosial media Instagram, Facebook, Twitter atau sosial media lain.

Berikut Tribunnews rangkum ucapan Natal 2021 dikutip dari Serenata Flowers dan Good House Keeping dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

Christmas Greetings atau Ucapan Natal



1. Harapan khusus aku untukmu dan semua orang yang dekat denganmu. Semoga Kamu memiliki Natal yang lebih istimewa dari sebelumnya. Semoga Yesus memberkati Kamu dengan berlimpah.

My special wishes to you and to all those too are close to you. May you have a Christmas that is more special than it has ever been. May Baby Jesus bless you abundantly.

2. Saat Kamu merayakan kemuliaan musim ajaib ini, semoga rumah Kamu dipenuhi dengan cinta, kedamaian, dan kegembiraan. Semoga berkat-berkat ini mengikuti Kamu sepanjang Tahun Baru.

As you celebrate the glory of this miraculous season, may your home be filled with love, peace, and joy. May these blessings follow you throughout the New Year.