Hadirkan Beragam Konten untuk Pelanggan, IndiHome Resmi Jalin Kerja Sama dengan MNC Group

Direktur Consumer Service Telkom Venusiana (kiri) bersama Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo usai penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui layanan fixed broadband IndiHome dan PT Global Mediacom Tbk (MNC Media), penyedia layanan media streaming digital linear TV dan Video on Demand di Jakarta, Selasa (21/12). Dengan kesepakatan kerja sama ini, Telkom dan MNC Media akan berkolaborasi dalam memproduksi, mengakuisisi dan mendistribusi program televisi sekaligus konten terbaik bagi para pemirsanya. Beragam tayangan akan disajikan mulai dari kanal TV nasional, internasional, hingga Video on Demand terbaik dari berbagai macam genre. Tak hanya itu, IndiHome dan MNC Media juga akan melakukan pengembangan penayangan channel milik IndiHome TV di platform milik MNC Media dan sebaliknya.