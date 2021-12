Selamat Hari Ibu 22 Desember, Ini Kumpulan Ucapan Hari Ibu dan Sejarahnya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini ucapan selamat Hari Ibu yang diperingati setiap tanggal 22 Desember, lengkap beserta sejarahnya.

Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-93 tahun 2021 jatuh pada hari ini, Rabu (22/12/2021).

Hari Ibu merupakan peringatan atau perayaan yang ditujukan kepada peran seorang Ibu dalam keluarganya.

Selain itu, peringatan Hari Ibu juga menjadi bentuk penghargaan terhadap perjuangan para perempuan Indonesia.

Pada tahun 2021 ini, Peringatan Hari Ibu di Indonesia mengusung tema "Perempuan Berdaya, Indonesia Maju".

Untuk memeriahkan peringatan Hari Ibu, alangkah baiknya kita dapat memberikan ucapan atau ungkapan hati untuk ibu tercinta.

Simak inilah ucapan Selamat Hari Ibu yang dirangkum Tribunnews.com dari beberapa sumber:

Baca juga: 25 Quotes Hari Ibu 22 Desember, Cocok untuk Update Status di Medsos

Baca juga: 9 Contoh Puisi untuk Rayakan Hari Ibu 22 Desember 2021

1. I'm so proud to be your kid!

Aku sangat bangga menjadi anakmu!

2. You're the best mom in the world, I'm so thankful for you every day.