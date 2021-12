Sandiaga Uno: Generasi Muda Harus Gerak Cepat, Gerak Bersama dan Garap Semua Potensi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno menekankan kepada generasi muda untuk menerapkan 3G yakni gerak cepat, gerak bersama, garap semua potensi.

“Cetak generasi muda terbaik! Jangan lupa terapkan 3G, demi untuk ciptakan lapangan kerja yang seluas –luasnya," kata Sandiaga di saat acara final USG Education– Noble Scholar Competition 2021 yang dilaksanakan secara daring belum lama ini.

Ditekankannya generasi muda harus bangkit, optimis dan menikmati new normal dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan SDM, manfaatkan peran teknologi agar mampu memenangkan dan mempertahankan eksistensi dalam kompetisi dunia.

Sandiaga memberikan dukungan penuh akan terselenggaranya acara ini dan agar dapat menghasilkan lebih banyak lagi Noble Scholars yang kreatif, inovatif, inspiratif , berdaya saing tinggi serta adaptif dengan kemajuan teknologi di era Industri 4.0.

Apalagi tahun 2045 dicanangkan akan menjadi masa keemasan bagi Indonesia sehingga mempersiapkan generasi emas melalui pendidikan berkualitas merupakan salah satu tujuan utama dalam menghasilkan generasi yang lebih kreatif, inovatif, dan inspiratif.

Presiden Direktur USG Education Adhirama Gumay mengatakan, di era saat ini dan kedepan pendidikan yang mumpuni tidak hanya dimaknai keunggulan akademik saja, melainkan harus dilengkapi dengan karakter dan keterampilan lunak atau soft skill yang perlu disiapkan sejak dini.

"Selain kecerdasan akademik, para siswa juga harus punya kemampuan menghadirkan solusi atas masalah yang ada, serta mempunyai karakter yang terpuji dengan sikap kritis dan kemampuan menuangkan gagasan yang inovatif hingga kelak dapat berperan dalam membawa Indonesia ke arah yang lebih baik," katanya.

Dikatakannya, USG Education – Noble Scholar Competition 2021 merupakan salah satu ajang yang tepat dan menjadi katalisator dalam menghadirkan tiga keseimbangan diatas yang terdiri dari kecerdasan (akademik), karakter dan soft skill.

"Mengusung tema “Thriving in the New Era with Creativepreneurship and Innovation”, ajang tahun ini ini memberikan ruang terbuka bagi generasi muda untuk menjadi creativepreneur muda yang mampu berkontribusi bagi industri kreatif dan memajukan ekonomi pembangunan bangsa," katanya.

Kompetisi tahun ini menghadirkan beberapa kategori yaitu yakni speech, inovasi project yang terdiri dari business, IT dan engineering, Inovasi creative yang terdiri dari graphic design, fashion design dan music dan terbaru adalah kompetisi di bidang Aviation.

Total Peserta yang berhasil masuk ke Babak Final terdiri atas 105 peserta. Dengan total hadiah mencapai lebih dari 600 juta rupiah yang terbagi dengan hadiah uang tunai, Beasiswa Program Internasional USG Education serta Study Voucher untuk mengasah kemampuan berbahasa Inggris di The British Institute.