30 Kumpulan Quotes Tahun Baru 2022, Bisa Dibagikan ke WA, Instagram, Twitter, dan Facebook

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kumpulan quotes tahun baru 2022, bisa dibagikan ke WA, Instagram, Twitter, dan Facebook.

Momen tahun baru tentu menjadi momen yang paling ditunggu oleh masyarakat.

Detik-detik pergantian tahun akan dirayakan dengan berbagai kegiatan, mulai dari memasak bersama hingga berbagi quotes di media sosial.

Kumpulan quotes yang dibagikan dapat menyebarkan semangat positif dan memotivasi orang sekitar.

Berikut kumpulan quotes tahun baru 2022, dikutip dari countryliving.com:

1. "You’ll never get bored when you try something new. There’s really no limit to what you can do."

"Anda tidak akan pernah bosan ketika mencoba sesuatu yang baru. Benar-benar tidak ada batasan untuk apa yang dapat Anda lakukan."

- Dr. Seuss

2. "You are never too old to set another goal or to dream a new dream."

"Anda tidak pernah terlalu tua untuk menetapkan tujuan lain atau memimpikan mimpi baru."