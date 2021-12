Sambangi Paragon Technology and Innovation, Wapres Bicara Potensi RI Dominasi Produk Halal Dunia

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengunjungi pabrik ParagonCorp di Aula Paragon Jatake 6, PT. Paragon Technology and Innovation (PTI), Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten.

Kunjungan itu merupakan langkan pemerintah membaca situasi bahwa Indonesia berpotensi untuk mendominasi produk halal di kancah global.

Untuk mewujudkannya, aspek halal dan inovasi produk harus dipadukan dan berjalan beriringan.

“Ini saya melihat sukses dengan menggabungkan dua hal, yaitu inovasi dan halal, nah ini saya kira halal dan inovasi ini menjadi sesuatu yang membawa keberhasilan,” kata Wapres, Rabu (29/12/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga menyampaikan apresiasi kepada Paragon Technology and Innovation yang telah menjadi inspirasi bagi para pelaku UMKM, karena Paragon yang bermula dari industri rumahan kini telah berkembang menjadi industri kosmetika halal terbesar di Indonesia.

“PTI perusahaan yang dirintis oleh Ibu Nur Subakat untuk kosmetika yang sekarang sudah sedemikian besar dan memenuhi pasar yang luas tidak saja di dalam negeri tapi di luar negeri,” ucapnya.

Selain itu, Wapres ingin para pelaku UMKM halal di Indonesia, dapat terinspirasi dari kisah sukses Paragon, dan termotivasi untuk berkembang menjadi industri besar.

“Apalagi kita sekarang sudah menjadikan salah satu fokus pengembangan ekonomi dan keuangan syariah adalah industri halal,” kata Wapres.

“Saya ingin kehadiran saya ke sini ingin memberikan dorongan selain kepada Paragon lebih besar lagi, juga kepada para pengusaha UMKM, itu juga mereka harus memiliki harapan bisa besar seperti yang dialami oleh Paragon Grup,” tutur dia.

Dengan berkembangnya industri, lanjut Wapres, maka kebutuhan tenaga kerja pun akan semakin banyak dan ini akan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.

Di kesempatan yang sama, Group CEO ParagonCorp Harman Subakat optimis untuk mendorong industri halal global melalui inovasi-inovasi yang dapat mewujudkan Indonesia menjadi pusat industri halal dunia.

“Insyaallah Pak Wapres, Paragon siap untuk menyukseskan salah satu keinginan pemerintah untuk menjadi pusat industri halal di global,” tegasnya.

